Immanuel Casto, l’intervista al cantautore: “Per molto tempo ho pensato di essere io il problema”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Immanuel Casto non andrebbe a un concerto di Immanuel Casto. Troppo casino. Lo dice ridendo, ma non è una battuta così laterale come sembra. Perché pochi mesi dopo essere salito sui palchi dei club con la band più grande della sua carriera, corpi, volume e uno show costruito come un’esplosione di energia, farà quasi il contrario: entrerà in teatro, praticamente da solo, e chiederà al pubblico di stare seduto ad ascoltarlo ragionare. In mezzo a questi due estremi c’è Manuel Cuni. E poi c’è Immanuel Casto. Stabilire dove finisca uno e cominci l’altro, però, probabilmente significa già porre male la questione. Cantautore, autore di giochi, divulgatore, performer, per anni “re del porn groove”, Immanuel Casto ha trascorso vent’anni facendo convivere attività, linguaggi e interessi che funzionano benissimo insieme finché nessuno prova a inserirli nella stessa casella. Il sesso e la logica. La provocazione e l’analisi. Una battuta oscena e un ragionamento costruito con precisione quasi matematica. È una molteplicità che può sembrare una libertà, ma che ha anche il suo prezzo: essere immediatamente riconoscibili è una delle regole fondamentali dello spettacolo, dei social, persino del personal branding. Immanuel Casto continua invece a essere più facile da riconoscere che da definire. Non sorprende allora che il suo quinto album si intitoli Formato non riconosciuto. Dieci canzoni nelle quali tornano il grottesco, il sesso, il gusto per l’eccesso e quella particolare inclinazione a portare un ragionamento fino al punto in cui diventa assurdo, o a partire dall’assurdo per arrivare da qualche parte molto più seria. Dentro ci sono politica, tecnologia, neurodivergenza, desiderio, lavoro, identità, produttività. Ci sono un commercialista che diventa un improbabile oggetto erotico e un amante artificiale programmato per non contraddire mai; un alieno sessualmente irresistibile e la ribellione già prevista dall’algoritmo; il rifiuto di produrre e riprodursi e la domanda, molto meno rumorosa, su quanto siamo capaci di esistere senza dover continuamente dimostrare di servire a qualcosa. Il filo che tiene insieme tutto non è necessariamente una risposta. È, semmai, l’insofferenza verso le risposte troppo facili. A cominciare da quelle su se stessi. Per molto tempo Immanuel Casto ha pensato che, se gli altri facevano fatica a leggerlo, il problema fosse suo. Come un file danneggiato. Formato non riconosciuto parte anche dalla possibilità di rovesciare quella prospettiva: forse il file non è guasto, forse manca semplicemente il software capace di aprirlo. Senza trasformare questa intuizione nell’ennesimo manifesto consolatorio sull’essere diversi, perché nel disco la diversità può essere libertà ma anche fatica, isolamento, contraddizione. E persino il ritorno dal vivo sembra rifiutarsi di scegliere una forma sola. Nell’autunno 2026 Formato non riconosciuto Live Tour porta Immanuel Casto nei club con uno spettacolo musicale fisico, dance, adrenalinico. Nella primavera 2027 arriverà invece Non ha senso ma mi adeguo – Monologo di pragmatismo comico: via la dimensione del concerto, spazio ai teatri, alla parola, alle analisi sociali e a un pubblico chiamato non più a ballare ma ad ascoltare. Due spettacoli quasi opposti per un artista che, arrivato a vent’anni di carriera, sembra ancora poco interessato a risolvere le proprie contraddizioni. Per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, abbiamo incontrato Immanuel Casto proprio lì, nello spazio che rimane tra una definizione e l’altra.

‘Formato non riconosciuto’ non significa ‘formato sbagliato’: indica semplicemente un formato per il quale non si dispone del software adatto a leggerlo. Quante volte, nella sua vita, ha pensato che ci fosse qualcosa in lei che non funzionava e quante volte, invece, ha scoperto che era il sistema a non essere in grado di leggerla?

“La consapevolezza che il problema non risieda nel file, ma nel sistema a cui manca il software adatto per leggerlo, è qualcosa che ho maturato nel tempo e con molto lavoro. Il mio giudizio interiore, invece, mi ha sempre portato a pensare che fosse il file a essere danneggiato, che ci fosse qualcosa che non andasse. Per rendere il discorso più chiaro, mi riferisco in particolare ad alcune caratteristiche personali legate al funzionamento mentale, a condizioni del neurosviluppo come l’essere nello spettro autistico. Sono differenze che gli altri percepiscono e che, per gran parte della mia vita, ho cercato di sopprimere, se non addirittura di estirpare, per riuscire a essere letto, se vogliamo mantenere questa metafora, o quantomeno a essere interpretato correttamente. Prima che iniziassi a spiegare il mio modo di funzionare, per esempio nell’ambito delle frequentazioni, ricevevo riscontri piuttosto negativi: potevo sembrare molto disinteressato, essere percepito come una persona con problemi propriamente psichiatrici, quindi estranei a un diverso funzionamento mentale, o addirittura come qualcuno sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questo perché anche un modo diverso di comunicare può generare percezioni di questo tipo. Il ‘software’ che manca, tornando alla metafora, è la cultura sull’argomento in generale: la conoscenza di quella che viene definita neurodiversità, cioè del fatto che ogni cervello funziona in modo diverso. Esistono poi caratteristiche statisticamente ricorrenti e altre meno comuni, che appartengono quindi a una minoranza, ma il concetto di fondo è questo. Anche il titolo fa riferimento a questo. Per gran parte della mia vita ho pensato di essere il problema. Soltanto di recente sto cominciando a considerare la possibilità che, senza attribuire colpe a nessuno, spesso gli altri semplicemente non abbiano gli strumenti per interpretare una diversità con cui si confrontano per la prima volta”.

Nell’album scrive che capire se stessi non significa necessariamente trovare un’unica etichetta. Lei è stato definito inizialmente il re del porn groove. Oggi quale etichetta potrebbe essere attribuita a Immanuel Casto, considerando che questo album prosegue il discorso iniziato con il precedente Malcostume ma, allo stesso tempo, se ne discosta molto?

“Questo è un altro aspetto centrale del titolo. Formato non riconosciuto ha a che fare proprio con la difficoltà di attribuirmi un’etichetta precisa. È una condizione che vivo male, inutile negarlo, e che non è vantaggiosa neppure dal punto di vista professionale. Una delle prime regole del personal branding è essere riconoscibili e identificabili: lei fa una determinata attività, in un certo modo e per una ragione precisa. Nel mio caso, invece, mi occupo di ambiti molto diversi tra loro e lo faccio con stili differenti. Chi mi segue, chi mi sceglie e mi regala la propria attenzione, che oggi è forse uno dei doni più preziosi insieme al tempo, apprezza proprio queste sfaccettature. Nella maggior parte dei casi, però, le persone scorrono rapidamente i contenuti: vedono un singolo aspetto, oppure ne colgono due apparentemente in contraddizione, e faticano a costruirsi un’immagine unitaria. Il punto è proprio questo: non saprei dire quale sia oggi la mia etichetta. Forse sceglierei un termine dal sapore quasi rinascimentale, come ‘polimate’: una persona che possiede competenze e talenti in ambiti differenti. È statisticamente raro che una persona eccella contemporaneamente in ambiti logici e artistici. È più facile trovare, per esempio, qualcuno che sia bravo a scrivere e a divulgare, oppure a insegnare e intrattenere, perché alla base esiste una competenza comune. È meno frequente, invece, che l’ambito logico-matematico e quello artistico-creativo convivano armoniosamente nella stessa persona. Forse è proprio questa la caratteristica che più potrebbe definirmi. Ma il punto era, appunto, evitare un’etichetta. E devo essere sincero con me stesso: soffro il fatto di non riuscire ad attribuirmene una”.

Anche perché, in fondo, ha a che fare con la domanda: ‘Chi sono?’.

“È proprio così. Alla fine, la risposta, nella sua semplicità, è questa: mi occupo di questo, ma anche di altro; alcune attività le svolgo in un modo, altre diversamente. Quindi chi sono? L’insieme di tutti questi aspetti. Può sembrare una risposta banale, ma non è facile riuscire, ogni volta, a ricordarsela”.

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Nel disco c’è un verso che potrebbe essere quasi un sottotitolo dell’album: ‘Se ti giudichi da solo, non ti libera nessuno’. Qual è stato il giudice interiore dal quale è stato più difficile liberarsi?

“È strettamente connesso agli argomenti che abbiamo appena trattato. Durante un percorso di psicoterapia, ormai diversi anni fa, ricordo che dicevo di sentirmi un ipocrita. Andavo ai Pride a parlare di orgoglio e di accettazione della diversità, mentre vivevo alcuni aspetti di me, alcune mie diversità, con una profonda vergogna e cercavo di nasconderli il più possibile. Anche la mia esperienza familiare durante l’infanzia mi aveva insegnato che quelle caratteristiche potevano portare all’abbandono, alla mancata accettazione o addirittura alla violenza. Ho impiegato molto tempo ad accettare che quegli aspetti non fossero mostruosi, che non dovessi vergognarmene e che non diminuissero il mio diritto a essere amato. È stato un percorso molto lungo e temo che non sia ancora del tutto compiuto. Credo, realisticamente, che il processo di conoscenza e accettazione di sé rimanga inevitabilmente incompiuto alla fine della vita. Si cerca di arrivare il più lontano possibile, pur con i propri limiti”.

In AI Lover parte da una fantasia apparentemente perfetta: qualcuno che la capisce, la ascolta, non la contraddice e non l’abbandona. Poi arriva il ribaltamento: ‘Se non sai negarmi nulla, divento ciò che odio’. È possibile che il partner perfetto sia tale proprio perché gli abbiamo tolto tutto ciò che rende l’amore un rapporto con un altro essere umano, anziché semplicemente con noi stessi?

“Le dinamiche che permettono a un rapporto di funzionare sono estremamente complesse e molte comportano una sorta di flusso e riflusso, un alternarsi di avvicinamento e allontanamento. Questi spazi sono molto importanti perché permettono di riappropriarsi dei propri confini. Ed è proprio la riscoperta dei confini a far rinascere anche un gioco di seduzione che conduce, successivamente, a un nuovo avvicinamento. Questa alternanza ha un ruolo fondamentale. Un percorso simile non potrebbe esistere se dall’altra parte ci fosse una persona creata unicamente per compiacerci. La fantasia è comprensibile, naturalmente, e il brano parla proprio di questo. Ma, se venisse concretamente realizzata, non darebbe origine a una relazione autentica, perché un rapporto vive anche di contrasti. Il brano porta poi questo meccanismo alle estreme conseguenze. Non lo fa in chiave biografica, ma raccontando la storia di una persona che, trovandosi di fronte a qualcuno incapace di abbandonarla e disposto ad accettare qualsiasi comportamento, comincia ad assumere atteggiamenti addirittura tirannici o abusivi”.

Sempre in AI Lover canta: ‘Amami come un umano, sbagliati almeno una volta’. Che rapporto ha oggi con l’errore?

“Anche sotto questo aspetto, come credo accada a molte persone, ho dovuto affrontare un percorso personale e riscoprire il valore dell’errore. Naturalmente non mi piace sbagliare. Se potessi scegliere, preferirei non commettere mai errori. Con il tempo, però, sono diventato sempre più capace di accettarli. Generalmente mi sento abbastanza sicuro di me in ambito professionale, ma questa sicurezza non deriva dalla convinzione di non commettere errori. Nasce, piuttosto, dalla consapevolezza che ne farò, ma saprò gestirli, che nella maggior parte dei casi non saranno di enorme portata e che il pubblico valuterà nel complesso una performance, un lavoro o un’opera, senza soffermarsi eccessivamente sul singolo errore. E l’errore, quando non viene nascosto, diventa una straordinaria occasione per imparare. Basta pensare, per contrasto, a ciò che avviene nelle cattive culture aziendali, dove uno dei criteri utilizzati per valutare i dipendenti è l’assenza di errori e ogni sbaglio viene considerato un fallimento personale e colpevolizzato. In un contesto del genere, le persone sono incentivate a nascondere gli errori oppure ad attribuirli a qualcun altro. Sono tutti comportamenti che impediscono di correggerli e di imparare da essi. C’è un libro molto bello di Francesca Corrado che parla proprio dell’importanza dell’errore. L’autrice invita le aziende, ma è un esercizio che potrebbero fare anche i singoli, a creare una sorta di galleria dei propri errori. Potrebbe essere, per esempio, un bilancio da fare alla fine dell’anno: quali scelte sbagliate ho compiuto? Che cosa ho imparato da quegli errori? Questo permette di considerare l’errore come una risorsa. Naturalmente non sarà mai piacevole. È un po’ come ricevere un riscontro negativo: potendo scegliere, chiunque preferirebbe riceverne soltanto di positivi. Ma quelli negativi, se formulati bene, quindi se non si riducono a insulti ma sono argomentati e spiegano nel dettaglio dove risiede il problema, rappresentano un regalo straordinario. Permettono di correggersi, perché la capacità dell’essere umano di osservarsi dall’esterno è molto limitata. Abbiamo bisogno di specchi, e quegli specchi sono le altre persone”.

In Technocrazia canta: ‘Tu vuoi fare il ribelle? Niente di più scontato, perché l’algoritmo ti aveva già calcolato’. Anche la trasgressione è diventata così prevedibile? E qual è stato il più grande gesto di ribellione di Immanuel Casto come artista?

“La trasgressione è assolutamente prevedibile. Quando una persona afferma di avere una unpopular opinion, in realtà l’espressione significa ben poco, perché esiste una divisione in bolle ideologiche o sociodemografiche talmente radicale che ciò che è impopolare in una bolla può essere popolarissimo in un’altra. Che cosa richiede davvero coraggio, allora? Semmai, provare, dall’interno di una determinata bolla, a muovere una critica nei confronti di quella stessa comunità. Sono tentativi che ho fatto in prima persona, fallendo miseramente. Ogni volta che ho provato a promuovere dibattiti in contesti di sinistra, per esempio, l’evento è stato cancellato. Non si poteva neppure discutere di determinate tendenze o atteggiamenti che, secondo me, stavano allontanando gli elettori. Forse potrei indicare proprio questi come i tentativi più rivoluzionari, perché erano rivolti contro il mio stesso ambiente. Una delle scelte più difficili da compiere oggi, e uno dei criteri che utilizzo per accordare la mia stima intellettuale a qualcuno, è andare contro la propria comunità. Significa esprimere un’opinione pur sapendo che non sarà apprezzata dalle persone che la seguono, perché va in una direzione opposta rispetto alle loro aspettative. Chi lo fa guadagna la mia stima intellettuale. È il criterio che utilizzo, per esempio, per seguire persone delle quali magari non condivido le idee, ma che ho visto comportarsi in questo modo. Mi porta a pensare che credano in ciò che sostengono. Posso non essere d’accordo con loro, ma per me è importante sapere che sono convinte delle proprie posizioni e che non le esprimono esclusivamente per generare engagement. È un atteggiamento ormai rarissimo. Si assiste continuamente a una contrapposizione del tipo: ‘Loro fanno questo, loro sono i nemici e fanno quest’altro’. Ma chi sono questi ‘loro’? Probabilmente non stanno leggendo il suo post oppure, se lo fanno, intervengono per insultarla, magari producendo proprio la reazione che cercava per potersi presentare come vittima e generare ulteriore engagement. Non c’è nulla di rivoluzionario in un’impostazione del genere. Oggi il coraggio serve per andare contro la propria stessa bolla”.

Considera quindi questo anche il suo più grande gesto di ribellione?

“Se vuole una risposta del tutto attendibile, dovrebbe concedermi un’ora per ripercorrere l’intera carriera. Al momento, però, mi viene in mente questo, anche perché è una delle scelte che hanno avuto per me le conseguenze maggiori. Ci sono persone con una capacità di analisi, a mio avviso, molto limitata che mi associano a esponenti dell’alt-right semplicemente perché ho dialogato con loro. Il ragionamento è questo: se A sostiene una determinata opinione e lei parla con A, allora condivide automaticamente quella stessa posizione. Trovo che sia un modo di ragionare estremamente limitato. Eppure molte persone adottano questo schema. Quindi sì, direi che la scelta più coraggiosa sia stata criticare, rimanendo fedele al mio punto di vista, determinate storture che ravviso nei movimenti progressisti. Alcune persone, per questo, ritengono che sia schierato dalla parte opposta. Non lavorerei comunque con chi ragiona in termini così semplicistici, quindi non considero queste reazioni una perdita”.

Perché ha scelto proprio Fidel Casto per accompagnare l’uscita dell’album?

“Perché, secondo me, era un bel brano-manifesto politico. Molti concetti di cui abbiamo parlato sono condensati proprio lì. Volevo aprire con un pezzo forte dal punto di vista del contenuto e, musicalmente, ritengo che sia anche uno dei più riusciti. Desideravo iniziare con un brano capace di arrivare subito, con grande forza”.

E in che senso Immanuel Casto è “Fidel”?

“A questa domanda non posso realmente rispondere, perché si tratta soltanto di un gioco di parole. Il titolo originale del brano era T’inculo io. Per ovvie ragioni non poteva chiamarsi così. Avrei dovuto inserire un asterisco nel titolo, ma anche in quel caso l’algoritmo avrebbe potuto penalizzarlo. È stato il mio manager a propormi: ‘E se lo chiamassimo così?’. Naturalmente il riferimento esiste, ma non ci sono reali associazioni con la figura storica di Fidel Castro. È soltanto un gioco di parole, nulla di più”.

In Non produco e non mi riproduco canta: ‘Se io riposo, mi sento in colpa’. Quando ha capito che persino il riposo era diventato qualcosa che sentiva di dover meritare?

“Qualche anno fa. E purtroppo è un meccanismo contro il quale combatto ancora molto. Possiamo considerare anche aspetti più semplici e meno controversi, come l’allenamento. Lo sport è una parte molto importante della mia vita e tendo a vivere male i periodi in cui non mi alleno, o anche soltanto i giorni in cui non lo faccio, quando in realtà il riposo è fondamentale. C’è un pensiero di fondo che porta a credere di stare perdendo tono e che quindi bisognerebbe allenarsi. Invece non è così: il riposo non è soltanto qualcosa che ci siamo meritati, è una necessità. Lo stesso vale per il lavoro in generale. In un contesto sociale che premia la performance, la produttività e il raggiungimento degli obiettivi professionali, concedersi un pomeriggio senza fare nulla di produttivo può essere vissuto con un fortissimo senso di colpa e persino determinare un calo dell’autostima. Purtroppo mi capita ancora di viverlo in questo modo. E il brano parla proprio di questo”.

Ha annunciato due tour molto diversi tra loro. Perché questa scelta e, soprattutto, come convivono queste due anime?

“Ci piaceva l’idea di un doppio annuncio, anche per ricollegarci al mio essere così sfaccettato. Prima ci sarà il tour musicale con la band, peraltro la formazione più numerosa con cui abbia mai suonato. È uno spettacolo estremamente energico, quasi adrenalinico, uno show dance in cui il pubblico è chiamato a partecipare e a divertirsi. È una vera esplosione di energia. L’altro spettacolo è quasi l’opposto. Dai grandi club ci si sposta nei teatri, anche di dimensioni importanti, e l’atmosfera cambia completamente. Prevale l’ascolto, spero attivo, attraverso monologhi molto strutturati nei quali condivido ragionamenti e analisi sociali, con un taglio brillante e il mio stile. Cerco quindi di proporre contenuti attraverso una formula che risulti anche piacevole e coinvolgente. Sono due esperienze completamente diverse. Ad alcune persone piacciono entrambe, mentre, del tutto legittimamente, molte ne apprezzano soltanto una. C’è chi si annoia a teatro e chi non sopporta il caos delle discoteche. Dico persino che non andrei a un mio concerto, pur ritenendolo molto ben realizzato, perché c’è davvero tantissimo caos”.

Dove si colloca Romina Falconi, la sua sodale compagna artistica, all’interno di questo disco?

“Il suo contributo si colloca soprattutto nella fase di scrittura ed è stato davvero significativo. Ha lavorato a diversi testi ed è intervenuta su molte delle mie melodie. Il punto di partenza è sempre il mio: comincio scrivendo la melodia e il testo. Lei, però, ha contribuito modificando gli accordi, rielaborando alcuni passaggi e rendendone altri più pop e accessibili. Ha cofirmato almeno la metà dei brani, se non di più, e ha quindi avuto un ruolo artistico molto importante nella realizzazione del disco”.