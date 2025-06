Immigrati pregiudicati rimpatriati a Brescia, allontanamento volontario o espatrio coatto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Brescia, 7 pregiudicati rimpatriati. L’operazione, volta a contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità, è stata condotta nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine locali.

Operazione di Sicurezza a Brescia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti 4 cittadini extracomunitari, tutti pluripregiudicati per reati di varia natura e gravità, individuati dalle pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in centro città e negli altri comuni della provincia. Questi individui, irregolari sul territorio nazionale, sono stati oggetto di decreti di allontanamento emessi dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori.

Decreti di Allontanamento e Espulsioni

Il Questore Sartori ha emesso decreti di allontanamento dal territorio nazionale, in conformità con la normativa vigente, con contestuali ordini di accompagnamento alla frontiera aerea o di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri. A seguito di una condanna, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo era stato revocato nel settembre del 2019. Dopo la scarcerazione, un individuo aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, che è stata rigettata per manifesta infondatezza.

Provvedimenti per Irregolari Incensurati

Nei confronti di altri 3 individui, irregolari ma incensurati, sono stati emessi ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Questi individui hanno 7 giorni di tempo per lasciare volontariamente il paese; in caso contrario, saranno sottoposti alle procedure per l’espatrio coatto.

Obiettivi dell’Operazione

Il Questore Sartori ha sottolineato che queste attività di polizia di sicurezza mirano a contrastare il degrado urbano e la criminalità diffusa, evitando che soggetti pregiudicati possano radicarsi sul territorio. L’obiettivo è mantenere un elevato livello di legalità nella provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle istituzioni ai problemi e alle esigenze ritenute imprescindibili.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della Polizia di Stato o consulta le notizie locali su Brescia.

Fonte foto: IPA