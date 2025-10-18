Immigrazione clandestina a Como, tre donne e un uomo espulsi: in quali Paesi sono stati rimpatriati
Quattro stranieri espulsi da Como per immigrazione clandestina e reati: rimpatriati tre donne turche e un uomo tunisino.
Immigrazione clandestina, quattro espulsioni a Como. Tre cittadine turche e un cittadino tunisino sono stati rimpatriati dopo essere stati trovati irregolari sul territorio nazionale e, nel caso dell’uomo, anche arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I provvedimenti sono stati adottati nell’ambito dei servizi dedicati alla sicurezza pubblica e al contrasto dell’illegalità.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le recenti operazioni si sono concentrate sull’individuazione di soggetti considerati potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo delle forze dell’ordine è stato quello di garantire legalità attraverso controlli mirati e servizi specifici sul territorio di Como.
Dettagli sulle espulsioni
Negli ultimi giorni, gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera hanno rintracciato tre cittadine turche di 38 anni, 26 anni e 19 anni, risultate irregolari in Italia. Dopo le procedure di identificazione e le relazioni tecniche personali, il giudice ha convalidato la loro espulsione dal territorio nazionale. Sono stati quindi organizzati i voli per il rimpatrio in Turchia, completando così l’iter previsto dalla legge.
Il caso del cittadino tunisino
Un destino analogo è toccato a un cittadino tunisino di 22 anni, già arrestato nei giorni scorsi per rapina e resistenza a pubblico ufficiale nei pressi del Monumento ai Caduti, vicino allo stadio di Como. L’uomo, anch’egli irregolare sul territorio, è stato rimpatriato in Tunisia dopo la convalida del provvedimento da parte delle autorità competenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.