Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Immigrazione clandestina, quattro espulsioni a Como. Tre cittadine turche e un cittadino tunisino sono stati rimpatriati dopo essere stati trovati irregolari sul territorio nazionale e, nel caso dell’uomo, anche arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I provvedimenti sono stati adottati nell’ambito dei servizi dedicati alla sicurezza pubblica e al contrasto dell’illegalità.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le recenti operazioni si sono concentrate sull’individuazione di soggetti considerati potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo delle forze dell’ordine è stato quello di garantire legalità attraverso controlli mirati e servizi specifici sul territorio di Como.

Dettagli sulle espulsioni

Negli ultimi giorni, gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera hanno rintracciato tre cittadine turche di 38 anni, 26 anni e 19 anni, risultate irregolari in Italia. Dopo le procedure di identificazione e le relazioni tecniche personali, il giudice ha convalidato la loro espulsione dal territorio nazionale. Sono stati quindi organizzati i voli per il rimpatrio in Turchia, completando così l’iter previsto dalla legge.

Il caso del cittadino tunisino

Un destino analogo è toccato a un cittadino tunisino di 22 anni, già arrestato nei giorni scorsi per rapina e resistenza a pubblico ufficiale nei pressi del Monumento ai Caduti, vicino allo stadio di Como. L’uomo, anch’egli irregolare sul territorio, è stato rimpatriato in Tunisia dopo la convalida del provvedimento da parte delle autorità competenti.

IPA