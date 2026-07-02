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È di quattro misure cautelari e numerosi sequestri patrimoniali il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Orosei, dove è stata smantellata una rete accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso un sistema di contratti fittizi e false ospitalità. L’indagine, avviata nell’aprile 2025, ha portato alla luce un meccanismo che avrebbe garantito l’ingresso e la permanenza illegali di almeno 26 cittadini extracomunitari, con profitti illeciti stimati fino a 5.200 euro per singola pratica. Tra gli indagati figurano anche due impiegati pubblici.

L’operazione dei Carabinieri: dettagli e sviluppi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, all’alba del 2 luglio 2026 i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, supportati da un elicottero del 10° NEC Olbia, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro persone. Tre di loro sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, mentre per il quarto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione rappresenta l’epilogo di una complessa indagine coordinata dal NOR della Compagnia di Siniscola, che ha permesso di ricostruire un articolato sistema volto ad aggirare la normativa nazionale sull’immigrazione.

Il sistema illecito: contratti fittizi e false ospitalità

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero predisposto sistematicamente contratti di locazione e comodato d’uso fittizi, corredati da dichiarazioni di ospitalità mendaci. Questo impianto documentale avrebbe consentito a numerosi cittadini extracomunitari di ottenere iscrizioni fittizie all’anagrafe del Comune di Orosei, requisito necessario per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare. Le indagini hanno accertato l’ingresso e la permanenza illegale di almeno 26 cittadini provenienti da Marocco, Tunisia ed Egitto, ma il numero reale potrebbe essere superiore, dato che le attività investigative sono ancora in corso.

Il coinvolgimento di impiegati pubblici e altri soggetti

Il sodalizio criminale avrebbe potuto contare sulla complicità di due proprietari di immobili a Orosei, di un dipendente di un locale CAF e, elemento ritenuto di particolare gravità, sul concorso materiale di alcuni impiegati pubblici, attualmente indagati ma non raggiunti da misure cautelari. Questi ultimi avrebbero avuto un ruolo chiave nella gestione delle pratiche anagrafiche e nell’occultamento delle irregolarità.

Profitti illeciti e movimentazione di denaro

Per ogni pratica gestita, gli indagati avrebbero richiesto agli extracomunitari interessati un compenso variabile tra 500 ed i 5.200 euro, dividendo poi il ricavato. Per nascondere la provenienza illecita del denaro, i capitali sarebbero stati movimentati attraverso due conti correnti bancari e un conto di gioco online sulla piattaforma SISAL, nel tentativo di farne perdere le tracce. Questo sistema avrebbe permesso di accumulare ingenti profitti sfruttando la condizione di irregolarità dei migranti.

Un atto intimidatorio collegato all’indagine

L’attività investigativa ha permesso anche di fare luce su un grave episodio di intimidazione: nella notte del 7 aprile 2025, un ordigno rudimentale è stato collocato e fatto esplodere sotto la porta di casa del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica e SUAPE del Comune di Orosei. Il gesto sarebbe stato una ritorsione per la segnalazione di un abuso edilizio in uno degli stabili utilizzati dagli indagati, che aveva portato alla perdita dell’agibilità dell’immobile e compromesso la possibilità di utilizzarlo per le false dichiarazioni di ospitalità. Gli autori materiali dell’intimidazione restano tuttora ignoti.

Sequestri patrimoniali e acquisizione di prove

Per interrompere le condotte delittuose e colpire i patrimoni accumulati illecitamente, i Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo di due immobili a Orosei e di tre conti correnti. Contestualmente, sono stati acquisiti ulteriori documenti ritenuti fondamentali per il proseguimento delle indagini, anche presso la Prefettura UTG di Nuoro.