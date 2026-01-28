Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tra Imperia e Milano due arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona a scopo di estorsione. I fermati, un cittadino senegalese e uno egiziano, sono stati individuati come membri di un’organizzazione criminale transnazionale che gestiva il traffico di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, con base operativa in campi di detenzione in Libia. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a seguito di uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa avviata dagli Uffici Investigativi della Polizia, con il coordinamento della Procura distrettuale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine ha preso il via dopo lo sbarco di migranti a Lampedusa nell’agosto 2022, quando sono emerse testimonianze che hanno permesso di ricostruire il ruolo degli arrestati all’interno di una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al sequestro di persona a fini di estorsione.

Chi sono gli arrestati e come operava la rete

I due uomini, rispettivamente di 26 anni e 37 anni, sono stati fermati a Imperia e Milano dagli agenti del Servizio Centrale Operativo di Roma, della SISCO di Palermo e delle Squadre Mobili di Agrigento e Palermo, con il supporto delle Squadre Mobili locali. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Gli arrestati sono accusati di aver avuto un ruolo attivo nell’organizzazione che gestiva il viaggio clandestino dei migranti verso le coste italiane, partecipando direttamente alla traversata che li ha portati illegalmente in Italia.

Il ruolo nei campi di detenzione libici

Le indagini hanno permesso di accertare che uno dei due arrestati ricopriva il ruolo di carceriere designato presso un campo di detenzione situato in Libia, nell’area di Zuwara. In questa struttura, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe esercitato gravi violenze fisiche e psicologiche sui migranti detenuti. Queste azioni erano finalizzate sia al mantenimento dell’ordine all’interno della cosiddetta “safe house”, sia all’estorsione di denaro dalle famiglie dei migranti, richiesto per accelerare il loro imbarco verso l’Italia.

Il contesto dell’operazione e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione di diversi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Servizio Centrale Operativo di Roma, la SISCO di Palermo e le Squadre Mobili di Agrigento, Palermo, Imperia e Milano. Il coordinamento è stato affidato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha diretto le indagini e richiesto l’emissione dei provvedimenti restrittivi. Un terzo soggetto, anch’egli destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, risulta attualmente ricercato all’estero e sarà oggetto di indagini internazionali.

