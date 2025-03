Immigrazione clandestina e microcriminalità ad Ancona, il bilancio dei servizi straordinari ad Alto Impatto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 176 servizi ad alto impatto il bilancio delle operazioni di sicurezza condotte dalla Polizia di Stato nel quartiere Piano San Lazzaro di Ancona. Le attività, svolte tra il 2022 e il 2024, sono state mirate a migliorare la sicurezza urbana e la convivenza civile.

Intensificazione dei controlli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il quartiere Piano San Lazzaro, noto per la sua multiculturalità e la presenza di 9835 residenti, è stato al centro di un’intensa attività di controllo. La Polizia, in collaborazione con la Prefettura, ha concentrato i propri sforzi anche nelle zone di Archi e Stazione, aree sensibili per la sicurezza urbana.

Risultati delle operazioni

Le operazioni ad alto impatto hanno portato a significativi risultati nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella prevenzione di fenomeni di microcriminalità. Le misure preventive adottate hanno contribuito a migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Collaborazione con la comunità

La Polizia di Stato ha instaurato un dialogo costante con la comunità locale. Il Poliziotto di prossimità è diventato un punto di riferimento per gli operatori commerciali, mentre l’Oratorio dei Salesiani ha visto una stretta collaborazione con la parrocchia per supportare i bambini stranieri. Durante la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono state organizzate attività di sensibilizzazione e screening medico.

Impegno per il futuro

Il Comitato cittadini Piano San Lazzaro e Grazie ha sottolineato l’importanza di affrontare il degrado urbano per prevenire la microcriminalità. La Polizia di Stato continua a lavorare a stretto contatto con la comunità per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i residenti.

Fonte foto: IPA