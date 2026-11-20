Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’ordinanza cautelare ha raggiunto cinque persone residenti nelle province di Benevento e Avellino, nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema per favorire l’immigrazione clandestina. Tre indagati sono stati condotti in carcere e per gli altri due indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Immigrazione clandestina a Benevento e Avellino, 5 indagati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito nella mattinata da personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di Benevento, ritenuto promotore e organizzatore del gruppo, per una donna ucraina e per un uomo di Sant’Agata dei Goti.

Alla donna sarebbe stato affidato il compito di reperire cittadini stranieri e gestire il denaro; l’uomo di Sant’Agata dei Goti sarebbe stato invece il referente operativo per le procedure telematiche. Per gli altri due indagati, residenti rispettivamente a Benevento e nella provincia di Avellino, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Contestualmente alle misure sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni, alla ricerca di documenti e di ulteriori elementi utili alle indagini.

Il presunto sistema

L’inchiesta della Squadra Mobile si è basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, attività di osservazione, controllo e pedinamento, analisi documentali, verifiche amministrative e testimonianze. Gli investigatori hanno ricostruito un grave quadro indiziario relativo a una presunta associazione per delinquere, attiva soprattutto nel territorio sannita e dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso l’uso illecito delle procedure del cosiddetto Decreto Flussi.

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal giudice nella fase cautelare, il gruppo avrebbe organizzato l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari privi dei requisiti richiesti dalla legge. Il sistema si sarebbe fondato sulla preparazione di documenti ideologicamente falsi, sulla simulazione di rapporti di lavoro e sulla presentazione di dichiarazioni di ospitalità non veritiere. Sarebbero stati inoltre utilizzati immobili e aziende per attestare condizioni in realtà inesistenti.

Le richieste e i pagamenti

Le indagini avrebbero documentato l’invio di numerose richieste di nulla osta al lavoro basate su rapporti lavorativi fittizi. Sarebbe stata presentata anche documentazione mendace per ottenere o rinnovare titoli di soggiorno. In cambio, i cittadini stranieri interessati avrebbero versato somme di denaro consistenti.

La ricostruzione investigativa descrive un’organizzazione con ruoli stabili, una rilevante capacità operativa e una finalità di profitto sistematica. Questi elementi, insieme ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, hanno portato l’Autorità giudiziaria a disporre le misure. Le contestazioni restano riferite alla fase cautelare e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.