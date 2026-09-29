Immobile sgomberato a Roma, rinvenuti scooter rubati e chili di droga pronta allo spaccio: il video del blitz
Sgomberato un immobile fantasma a Roma: 25 persone senza documenti, 2 arresti e droga sequestrata
È stato bonificato lo stabile di Via Tallone, da tempo ridotto ad un vero e proprio “immobile fantasma“, trasformato in rifugio di fortuna. L’operazione è stata messa in atto da contingenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, che, coordinati dal Dirigente del V Distretto Prenestino, hanno condotto il blitz nella struttura. Al termine delle verifiche sono state individuate 25 persone di origine extracomunitaria prive di documenti: sono state accompagnate all’Ufficio immigrazione della Questura. La loro posizione è adesso al vaglio degli specialisti della Polizia di Stato. Due invece sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di sostanze psicotrope, rispettivamente di origine gambiana e nigeriana. Sono stati sequestrati in tutto l’immobile circa 2 kg di droga, oltre a circa 4mila euro in contanti. È stata trovata anche una pistola di piccolo calibro e 6 scooter rubati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.