Immobili non dichiarati, il Fisco scova 20mila case irregolari al catasto con l'intelligenza artificiale
L'Agenzia delle Entrate avvia la spedizione di 20mila lettere di compliance per immobili non dichiarati al catasto grazie all'intelligenza artificiale
L’Agenzia delle Entrate sta inviando 20mila lettere di compliance ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, con l’obiettivo di concludere la mappatura nazionale entro la fine del 2026. Le anomalie catastali vengono individuate incrociando la cartografia ufficiale con le ortofoto aeree dell’Agea mediante l’uso dell’intelligenza artificiale.
- La mappatura del territorio
- L'intelligenza artificiale e le ortofoto scoprono gli immobili non registrati al catasto
- L'impatto dei controlli
La mappatura del territorio
L’Agenzia delle Entrate ha avviato una vasta campagna di controlli destinata a concludersi entro la fine del 2026, inviando circa 20mila lettere di invito alla compliance (un invito al cittadino ad adeguarsi spontaneamente alle norme) ai proprietari di fabbricati non presenti nei registri catastali.
Il piano straordinario, dettagliato nel Documento programmatico di finanza pubblica, ha già consentito di completare la ricognizione del 96% del territorio nazionale, coprendo ben 95 province italiane con l’obiettivo di raggiungere la totalità del Paese nei prossimi mesi.
L’intervento è focalizzato sulla rilevazione dei casi più gravi di irregolarità, partendo dagli edifici interamente sconosciuti al Fisco per poi passare alle porzioni non accatastate come piani aggiuntivi, mansarde, verande chiuse e pertinenze quali depositi o box auto.
L’intelligenza artificiale e le ortofoto scoprono gli immobili non registrati al catasto
La caccia ai fabbricati non dichiarati si avvale di una tecnologia di fotointerpretazione che sovrappone la cartografia catastale alle immagini aeree ad alta risoluzione (ortofoto) fornite dall’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
In questo processo, l’algoritmo basato sull’intelligenza artificiale analizza milioni di particelle di terreno evidenziando automaticamente le discrepanze tra quanto registrato sulle mappe e quanto effettivamente presente sul suolo.
Le segnalazioni elaborate dal software vengono poi verificate dal personale dell’amministrazione finanziaria prima dell’invio delle comunicazioni, ricalcando il modello di monitoraggio già applicato per le verifiche sugli immobili ristrutturati con le agevolazioni dei bonus edilizi.
L’impatto dei controlli
Oltre alle comunicazioni dirette, la diffusione della notizia sui controlli in corso ha generato un marcato “effetto alone”, spingendo molti contribuenti a regolarizzare spontaneamente le proprie posizioni prima di ricevere la contestazione.
Nel solo corso del 2025 sono state infatti presentate circa 70mila dichiarazioni di variazione catastale per edifici che avevano fruito dei bonus edilizi, segnando un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.
L’iscrizione al catasto sollecitata dalla lettera di compliance consente di aggiornare la rendita e adeguare le imposte come l’Imu evitando sanzioni maggiori. Tuttavia, l’adempimento fiscale non equivale a una sanatoria urbanistica ed edilizia, lasciando impregiudicate le eventuali competenze del Comune di appartenenza in materia di abusi formali.