Immunità di Ilaria Salis in ballo a Bruxelles, il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ilaria Salis attende il voto sulla revoca dell’immunità, mentre il portavoce del premier ungherese Viktor Orban le manda le coordinate del carcere. L’intimidazione velata di Zoltan Kovacs, segretario di Stato alle comunicazioni di Budapest, è arrivata in risposta al post con cui l’eurodeputata di Avs ha annunciato la data della decisione sulla conferma o meno della sua protezione da europarlamentare. Senza la quale tornerebbe sotto arresto.

La revoca sull’immunità

In Ungheria, infatti, Ilaria Salis rischia fino a 24 anni di carcere per lesioni contro tre militanti di estrema destra durante una manifestazione a Budapest nel 2023. Un’accusa per la quale l’attivista ha trascorso oltre 15 mesi in carcere prima di essere liberata grazie all’elezione tra le file di Alleanza verdi e sinistra alle europee del 2024.

L’immunità parlamentare è però messa in discussione dalla richiesta di revoca da parte del Partito popolare europeo, che sarà votata a Bruxelles nella giornata di martedì 23 settembre. Il provvedimento è sul tavolo della commissione Affari legali del Parlamento europeo: in caso di parere favorevole, la decisione sarà rimessa all’emiciclo di Strasburgo, nella seduta plenaria in programma per il 7 ottobre.

L’appello di Ilaria Salis

La revoca è stata chiesta dall’eurodeputato spagnolo dei popolari Adrián Vázquez Lázara, secondo cui Salis non può godere dell’immunità perché i fatti a lei contestati sono avvenuti prima della sua elezione all’Europarlamento.

Come ricordato da Repubblica, il voto era atteso già a giugno, ma diversi esponenti della sinistra a Strasburgo non avevano ritenuto le risposte del procuratore ungherese soddisfacenti per concedere la revoca e avevano ribadito i dubbi sulla possibilità di un processo equo a Budapest.

Al momento l’immunità di Ilaria Salis rimane in bilico tra i voti a suo favore di socialisti, i Verdi, The Left e quelli per la revoca di conservatori, i patrioti, i popolari: “Sarebbe estremamente grave e irrazionale se la commissione e il Parlamento europeo si piegassero alle pulsioni vendicative di Orban e di un governo illiberale e anti-europeista che, come lo stesso Parlamento ha più volte certificato, ha progressivamente smantellato lo Stato di diritto e le garanzie democratiche in Ungheria” ha detto l’eurodeputata di Avs, ribadendo fiducia nei suoi colleghi.

“Confido – ha aggiunto – che le pressioni dell’estrema destra sui settori più moderati non abbiano successo e che prevalgano le forze democratiche. La revoca della mia immunità non significherebbe affatto sottopormi a giustizia, ma consegnarmi a un processo-farsa orchestrato dal potere politico di un paese autocratico dai tratti sempre più fascisti e oppressivi, dove a un’oppositrice politica è evidentemente negata ogni possibilità di giusto processo”

L’intimidazione del portavoce di Orban

Salis ha annunciato la data del voto in commissione con un post sul suo profilo X, che è stato ripreso dal portavoce di Orban, Zoltan Kovacs, con l’aggiunta di due coordinate: 47.8690° N, 18.8699° E.

Un’allusione minacciosa alla localizzazione del carcere ungherese di Márianosztra, a cui, secondo quanto fatto intendere dal Governo di Budapest, sarebbe destinata l’eurodeputata italiana.