Immunità parziale a Ghislaine Maxwell nel caso Epstein, cosa cambia nel processo e i rischi per Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il caso Epstein, tornato sotto i riflettori nei giorni scorsi per le polemiche attorno al presidente statunitense Donald Trump, potrebbe riaprirsi con nuove, clamorose rivelazioni. Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata e socia del defunto finanziere pedofilo, sta collaborando con la giustizia Usa e ha ottenuto l’immunità parziale. Il suo avvocato ha dichiarato che la donna dal carcere ha fatto i nomi di 100 persone legate a Epstein.

Immunità parziale a Ghislaine Maxwell per il caso Epstein

Ghislaine Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni per complicità con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ha ottenuto un‘immunità parziale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Lo riporta il New York Times dopo il secondo incontro in Florida tra l’ex fidanzata di Epstein e Todd Blanche, viceprocuratore generale fino a pochi mesi fa avvocato personale di Donald Trump.

ANSA

L’avvocato di Maxwell, David Oscar Markus, ha riferito alla Cnn che la donna “ha risposto a ogni singola domanda che le è stata posta” e ha fatto i nomi di 100 persone legate al caso Epstein.

Maxwell potrebbe diventare un testimone chiave sul caso Epstein, le sue rivelazioni potrebbero portare al coinvolgimento di altre persone legate allo scandalo sessuale con al centro il finanziere morto suicida in carcere.

Trump e il caso Epstein

Donald Trump è una delle tante personalità menzionate ripetutamente nei file riservati relativi al caso Epstein, ma non sappiamo come e in quali circostanze.

L’amministrazione Usa ha scelto di non divulgare i documenti, continuando di fatto ad alimentare le speculazioni.

Nelle ultime ore il presidente statunitense ha negato ancora una volta che gli sia stato detto che il suo nome appariva nei fascicoli del caso Epstein.

Nonostante diversi funzionari della Casa Bianca abbiano detto a vari media, tra cui Cnn e Wall Street Journal, che la procuratrice generale Pam Bondi lo aveva informato a proposito lo scorso maggio.

Non è un mistero che Trump ed Epstein fossero amici e si frequentassero. Secondo alcuni il presidente americano sarebbe uno dei tanti clienti della rete di Epstein.

Il caso Epstein resta aperto anche al Congresso, dove la Commissione di sorveglianza ha recentemente chiesto con un voto bipartisan di ottenere i documenti ancora segreti e di convocare Ghislaine Maxwell in udienza.

Chi è Ghislaine Maxwell

Classe 1961, figlia di un ricco imprenditore inglese dell’editoria e per anni assidua frequentatrice dei salotti più ricchi di New York, Ghislaine Maxwell è stata per diverso tempo fidanzata con Jeffrey Epstein.

È rimasta legata al finanziere anche dopo la fine della loro relazione sentimentale: secondo l’accusa sarebbe stata complice nell’adescare ragazze minorenni per i festini di Epstein e sodali.

Nel 2020 è stata arrestata e condannata a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minorenni ed è attualmente detenuta il carcere in Florida.