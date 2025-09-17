Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Frode ai danni di un anziano, refurtiva recuperata e un uomo denunciato: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Imola nella giornata di ieri. Un italiano di 35 anni è stato individuato e denunciato dopo aver messo in atto una truffa ai danni di un residente, grazie a una tempestiva indagine che ha permesso anche di restituire i beni sottratti.

Le segnalazioni e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella giornata di ieri, il Commissariato di Imola ha ricevuto diverse segnalazioni telefoniche da parte di cittadini. Questi ultimi hanno raccontato di essere stati contattati da persone che, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, li informavano che la loro auto era stata coinvolta in un furto in gioielleria avvenuto la notte precedente. Gli impostori, con tono minaccioso, chiedevano alle vittime di consegnare immediatamente denaro e preziosi per evitare conseguenze penali e per dimostrare la legittima provenienza dei beni.

Il coraggio delle vittime e la collaborazione con la Polizia

Nonostante le pressioni ricevute, le vittime non si sono lasciate ingannare. Hanno scelto di recarsi personalmente presso il Commissariato di Imola per denunciare l’accaduto, fornendo dettagli preziosi che si sono rivelati fondamentali per le indagini. Gli agenti, analizzando il modus operandi descritto, hanno subito riconosciuto uno schema tipico: i truffatori spesso arrivano dal sud Italia in treno, si spostano in taxi verso il luogo del reato e poi fanno ritorno nella loro regione d’origine dopo aver portato a termine il colpo.

Le indagini e l’intuizione degli agenti

Per approfondire la pista, il personale del Commissariato ha contattato la centrale operativa taxi di Imola, cercando informazioni utili. L’intuizione si è rivelata corretta: verso le 11:30 di ieri, i poliziotti hanno ricevuto la segnalazione di un individuo sospetto in via Vivaldi civ. 69, descritto con accento campano, camicia chiara a righe, pantalone chiaro e zainetto. Dopo essere stato accompagnato a destinazione, l’uomo ha richiamato il servizio taxi per tornare alla stazione ferroviaria di Imola, ma, non trovando veicoli disponibili, ha optato per un autobus.

La truffa consumata e l’intervento della Polizia

Nel frattempo, una volante del Commissariato è intervenuta in via Vivaldi civ. 39, dove era appena stata consumata una truffa ai danni di un uomo italiano di 46 anni. La vittima ha raccontato che un sedicente perito del tribunale si era presentato a casa sua, prelevando monili in oro e la somma di 200 euro, dopo che un presunto poliziotto lo aveva informato che la sua auto era coinvolta in un furto in gioielleria.

L’inseguimento e l’identificazione del sospetto

Gli agenti hanno raggiunto rapidamente la stazione ferroviaria di Imola, certi che il truffatore avrebbe tentato la fuga utilizzando lo stesso mezzo con cui era arrivato. Nel frattempo, altri poliziotti hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostravano un individuo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, mentre si dirigeva verso la stazione e saliva a bordo del treno regionale delle 12:34 diretto a Bologna.

