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La polizia ha eseguito a Imola negli ultimi giorni tre interventi di soccorso. Una donna colta da un grave malore è stata salvata dagli agenti durante un controllo stradale, mentre in altri due distinti episodi sono state soccorse due persone con intenti suicidi. Gli interventi sono stati resi possibili grazie all’attenzione e alla tempestività degli operatori impegnati nel controllo del territorio.

Il soccorso alla donna colta da malore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio di pattugliamento ordinario, gli agenti del Commissariato di P.S. di Imola hanno notato un’autovettura compiere manovre insolite e pericolose nei pressi di Via Agostino. L’auto ha attraversato un incrocio nonostante il semaforo fosse rosso, comportamento che ha immediatamente insospettito i poliziotti circa le condizioni della persona alla guida.

Gli operatori sono intervenuti prontamente, fermando il veicolo per evitare rischi alla circolazione e per verificare lo stato di salute della conducente. Alla guida si trovava una donna di origine romena, nata nel 1974, che appariva in stato confusionale, con difficoltà respiratorie e agitazione dovuta a un forte dolore al petto.

Constatata la gravità della situazione, gli agenti hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del personale sanitario. La donna ha riferito di soffrire di dolore toracico e vertigini, ricordando anche un precedente infarto. Grazie alla rapidità della pattuglia, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza.

L’attenzione e la prontezza degli agenti hanno permesso di evitare un possibile sinistro stradale che avrebbe potuto avere gravi conseguenze non solo per la conducente, ma anche per gli altri utenti della strada.

Altri due interventi di soccorso pubblico

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso dell’ultima settimana gli agenti del Commissariato di Imola sono stati protagonisti di altri due soccorsi a persone in difficoltà. In entrambi i casi, si è trattato di tentativi di suicidio sventati grazie alla professionalità e all’empatia dimostrate dagli operatori.

Le persone soccorse sono una donna e un uomo, entrambi in condizioni di fragilità personale e psicologica. Uno degli episodi si è verificato presso la Stazione ferroviaria di Imola, dove la tempestività dell’intervento ha permesso di evitare il peggio.

IPA