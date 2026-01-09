Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Imola, dove un imprenditore italiano sulla cinquantina è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna, è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, lesione personale, estorsione e furto ai danni della sua ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale poi terminata su richiesta della donna.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dagli uomini della Stazione di Imola in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il provvedimento è arrivato dopo una serie di indagini coordinate dalla Procura di Bologna, che hanno portato alla luce una situazione di violenza e soprusi protrattasi nel tempo ai danni della vittima.

Le accuse: maltrattamenti, atti persecutori, lesioni personali

L’imprenditore, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non avrebbe accettato la fine della relazione con la sua ex compagna, terminata proprio a causa del suo comportamento violento. Invece di interrompere ogni contatto, l’uomo avrebbe continuato a perseguitare la donna, minacciandola ripetutamente con frasi intimidatorie come: “Se non fai quello che ti dico ti metto in carrozzina!”. Le minacce sarebbero state accompagnate da episodi di aggressione fisica e continue pressioni psicologiche.

Il rapporto lavorativo come strumento di controllo

La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata a causa di un rapporto di lavoro che costringeva la vittima a mantenere i contatti con l’ex compagno. Approfittando di questa condizione, l’imprenditore avrebbe imposto alla donna di lavorare gratuitamente per lui, configurando così il reato di estorsione. La costrizione lavorativa rappresentava un ulteriore elemento di pressione e controllo sulla vittima, già provata dalle continue minacce e violenze.

Il furto degli oggetti personali

Oltre alle accuse di maltrattamenti e atti persecutori, l’uomo dovrà rispondere anche di furto. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore si sarebbe impossessato di alcuni oggetti personali della donna, per un valore complessivo di 65.000 euro. Gli oggetti sarebbero stati sottratti all’interno dell’abitazione della vittima, dove l’uomo sarebbe entrato di nascosto utilizzando un mazzo di chiavi di riserva che non aveva mai restituito dopo la fine della relazione.

L’arresto e la traduzione in carcere

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, i Carabinieri hanno rintracciato il soggetto e proceduto al suo arresto. L’imprenditore è stato quindi tradotto in carcere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

