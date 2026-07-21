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Un fermo per furto aggravato in concorso a Imola, dove un 31enne albanese, residente in città e disoccupato, è stato bloccato dopo un inseguimento, in seguito a una serie di furti in abitazione avvenuti a Dozza e Cesena, con la complicità di un altro individuo.

Il fermo e l’inseguimento: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno notato una Fiat Panda aggirarsi con fare sospetto. L’auto era già stata segnalata in relazione a furti avvenuti nelle abitazioni di Dozza e Cesena. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati informati che la vettura sospetta stava arrivando da Cesena lungo la via Emilia.

Il tentativo di fuga e l’abbandono del veicolo

Per intercettare il sospettato, i militari hanno predisposto un posto di blocco alle porte di Imola. Alla vista dei Carabinieri, il conducente della Panda ha ignorato l’alt e ha forzato il dispositivo di controllo, dandosi alla fuga e abbandonando il veicolo poco dopo. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la Fiat Panda era stata noleggiata il 28 giugno scorso presso l’Aeroporto di Bologna per un mese.

La cattura a bordo di un taxi

Le ricerche del fuggitivo sono proseguite senza sosta. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono riusciti a intercettare il sospettato mentre viaggiava a bordo di un taxi, preso a Imola per raggiungere la propria abitazione nella zona Panigale. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola, che hanno invitato il 31enne a scendere dal veicolo e lo hanno identificato come il soggetto ricercato.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato in possesso dell’uomo una radio ricetrasmittente e alcuni gioielli di dubbia provenienza. Le indagini sono proseguite nell’abitazione del 31enne, situata nelle vicinanze, dove sono stati rinvenuti diversi strumenti da scasso, un pugnale da caccia, fascette da elettricista, una bomboletta di spray urticante e altri gioielli.

Il riconoscimento dei gioielli rubati

Una parte dei gioielli recuperati è stata riconosciuta da una cittadina di Cesena, vittima di furto in abitazione. Questo elemento ha rafforzato il quadro indiziario a carico del 31enne albanese, già sospettato di aver agito in concorso con un complice, probabilmente il passeggero della Panda.

L’arresto e la disposizione dell’Autorità giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato presso la Casa circondariale – Rocco d’Amato, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione ha visto la collaborazione tra i Carabinieri di Imola e quelli di Bologna, che hanno lavorato congiuntamente per assicurare il sospettato alla giustizia.

IPA