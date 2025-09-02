Impagnatiello avvelenò Giulia Tramontano per farla abortire e non per ucciderla, la rivelazione sulla condanna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Corte d’Assise di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello in quanto autore dell’omicidio di Giulia Tramontano, escludendo però l’aggravante della premeditazione. Secondo i giudici non è dimostrabile il proposito di uccidere la donna anteriormente all’accoltellamento. L’utilizzo del veleno, infatti, sarebbe servito solo a indurre l’aborto del feto, non a uccidere la madre.

Impagnatiello, la sentenza

Alessandro Impagnatiello avrebbe usato il veleno esclusivamente perché la compagna Giulia Tramontano interrompesse la gravidanza, senza il proposito di toglierle la vita.

La Corte d’Assise di Milano ha chiarito perché, pur confermando l’ergastolo, non gli è stata attribuita l’aggravante della premeditazione. Secondo i giudici, l’intento dell’avvelenamento era “l’aborto del feto” e non “l’omicidio della madre”.

L’avvelenamento di Giulia Tramontano

Nelle motivazioni d’appello, si rileva che non esistono elementi che permettano di provare che Impagnatiello avesse l’intenzione di uccidere Giulia già prima del giorno dell’accoltellamento.

La somministrazione di topicida nei mesi precedenti sarebbe stata finalizzata a provocare un aborto spontaneo, come “drastica soluzione” per quello che Impagnatiello considerava “il problema per la sua carriera, per la sua vita”.

Il femminicidio e il processo

Giulia Tramontano è stata tragicamente uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, quando era al settimo mese di gravidanza. Il caso ha suscitato un intenso dibattito pubblico riguardo all’esclusione in appello dell’aggravante della premeditazione.

In primo grado, la sentenza aveva riconosciuto questa aggravante insieme a crudeltà e futili motivi, ma la Corte d’Assise d’Appello di Milano l’ha quindi esclusa, pur confermando l’ergastolo e riconoscendo l’aggravante della crudeltà e del rapporto di convivenza.

Cosa è successo il 27 maggio

Per i giudici l’uomo avrebbe deciso di uccidere soltanto quando ha visto crollare il suo castello di menzogne. Alla sua amante diceva che Giulia era “pazza” e che aveva tentato il suicidio, mostrando un falso test del Dna che negava la paternità del figlio in arrivo. Ma quando la donna ha scoperto la falsità del test, ha contattato la “rivale” e le due si sono incontrate e confrontate, alleandosi contro Impagnatiello.

Il periodo tra la scoperta delle bugie (intorno alle 15 del 27 maggio) e l’omicidio stesso (avvenuto circa 4 ore dopo) è stato ritenuto troppo breve per parlare di premeditazione, e la condotta è stata giudicata più istintiva che progettata.