Impalcatura cede in cantiere a Napoli, tre operai morti dopo il volo dal ponteggio all'Arenella

Morti tre operai mentre erano al lavoro in un cantiere a Napoli, nel quartiere Arenella. I tre lavoratori, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbero stati impegnati nei lavori di ristrutturazione di una palazzina in via San Giacomo dei Capri, una delle zone più frequentate del centro cittadino, nella zona collinare del capoluogo campano. L’edificio si trova a pochi passi dai maggiori ospedali partenopei, ad un centinaio di metri dal frequentatissimo Istituto nazionale tumori Pascale e poco distante dalla stazione della metro Linea 1 di Rione Alto,

Come sono morti i tre operai a Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, le primissime notizie raccontano che i tre operai, prima del crollo, sarebbero stati in procinto di raggiungere il tetto della palazzina.

Gli operai si trovavano sul montacarichi al sesto piano quando improvvisamente, alle ore 9.40 del 25 luglio, sarebbe crollato il ponteggio mobile dell’impalcatura montata per dei lavori di ristrutturazione e di rifacimento della facciata e nello specifico sembrerebbe per coibentazione.

Il crollo sarebbe avvenuto a causa dell’improvvisa inclinazione di un cestello elevatore che si trovava all’ottavo piano dell’edificio su cui stavano lavorando le vittime.

I tre operai sarebbero morti sul colpo cadendo da un’altezza di circa 20 metri. Secondo l’ANSA risulterebbero tutti e tre italiani sui 50 anni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i primi rilievi sono a cura degli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale dell’ufficio di Napoli e delle Volanti.

A mettere in sicurezza l’area i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Le indagini

Sono già in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della morte dei tre operai caduti da un’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione a Napoli in via San Giacomo dei Capri.

L’area del cantiere è sotto sequestro con la presenza del magistrato di turno e si indaga su quali possano essere le cause che hanno portato al crollo del ponteggio mobile.

Le prime testimonianze

Il quotidiano Il Mattino riporta le prime testimonianze raccolte in via San Giacomo dei Capri dopo poco il crollo dell’impalcatura.

“Ho sentito un grande tonfo…sono sceso e ho visto i tre corpi senza vita a terra” queste le parole di un testimone che ha aggiunto di aver tentato inutilmente di soccorrere i tre operai con l’ausilio di suo fratello medico.