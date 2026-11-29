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In tutto il mondo e anche in Italia si sta diffondendo la variante del Covid PJ.2.1, individuata per la prima volta a fine maggio in Canada. Questa mutazione sta portando a una crescita dei casi di contagio ovunque con le prime impennate rilevate in America, ma ora l’attenzione si è spostata sull’Europa. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, il coronavirus “resta una minaccia concreta”.

Cos’è la variante PJ.2.1

Dalle analisi condotte Pj.2.1 ha un’elevata contagiosità ma limitata capacità di elusione anticorpale. Non ci sono però dati clinici comparativi sufficienti per determinare se PJ.2.1 sia associato a una maggiore gravità della malattia. Secondo Matteo Bassetti è una variante poco aggressiva, ma il rischio che diventi una variante molto diffusa c’è”.

L’Oms ha segnalato che è diventata la variante dominante in diverse parti del pianeta tra cui Hong Kong, Slovenia, alcuni stati del Brasile e Olanda. Un’accelerazione epidemica è stata osservata anche in Svizzera, dove i casi notificati sono passati da circa 0,5 ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana di ottobre a quasi 10/100.000 nell’ultima rilevazione di domenica 22 novembre.

ANSA

A livello svizzero, Sars-CoV-2 rimane il patogeno respiratorio a maggiore diffusione, davanti all’influenza. Secondo i riscontri dei medici sentinella, il tasso di positività per Covid è pari al 14,4%, a fronte del 7,8% registrato per i virus influenzali.

Cosa succede in Italia

In Italia, secondo l’ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet, relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre, l’infettivologo Fabrizio Pregliasco ha evidenziato che “si stimano circa 532mila casi di infezioni respiratorie acute” e “Sars-CoV-2 è responsabile dell’8,5% delle positività nei campioni complessivamente analizzati, percentuale che sale all’11,7% nella sorveglianza territoriale.

Sebbene il Covid nel nostro Paese abbia perso attenzione mediatica, il virus continua a circolare e a essere una minaccia concreta. “I dati epidemiologici italiani e internazionali confermano una persistente circolazione di Sars-CoV-2, con segnali di ripresa in diverse aree geografiche”, ha detto Pregliasco all’Adnkronos.

Per l’esperto non bisogna abbassare la guardia e soprattutto è necessario “rilanciare con urgenza la vaccinazione di richiamo, soprattutto per anziani e persone fragili, e consigliare l’uso della mascherina nei contesti più esposti o affollati”. I più esposti al contagio e a sviluppare forme più gravi restano gli over 65 che dovrebbero quindi tutelarsi, in particolare ricorrendo alla vaccinazione.

I rischi della nuova variante Covid

PJ.2.1 presenta 24 differenze aminoacidiche nella proteina Spike rispetto al suo lignaggio di origine. Gli esperimenti mostrano una maggiore capacità di legarsi al recettore ACE2 rispetto ad altre varianti recenti. Questa caratteristica potrebbe contribuire alla sua diffusione, ma non dimostra automaticamente una maggiore contagiosità nell’uomo.

L’OMS considera basso il rischio aggiuntivo per la salute pubblica a livello globale, seppure con un basso grado di certezza perché mancano ancora dati clinici sufficienti per stabilire se PJ.2.1 provochi una malattia più grave.

I sintomi a cui prestare attenzione sono sempre febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari, congestione nasale e spossatezza. Finora non sono stati identificati sintomi caratteristici della nuova variante canadese. Nemmeno l’assenza di alterazioni del gusto e dell’olfatto, considerate uno dei segnali distintivi del Covid nelle prime fasi della pandemia, permette di escludere l’infezione.