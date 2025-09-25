Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti seriali ai danni di esercizi commerciali sono stati scoperti e bloccati dalla Polizia a Imperia: un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato individuato come il presunto responsabile di una lunga serie di colpi messi a segno nel centro cittadino. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 24 settembre 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito soprattutto di notte, prendendo di mira bar e negozi, tra cui “A Cuvea du Baffo” e “L’Alibi Caffè”, nella notte del 13 settembre 2025. L’arresto è stato effettuato per contrastare una serie di furti che avevano generato forte preoccupazione tra commercianti e residenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto inizio dopo i furti avvenuti nella notte del 13 settembre 2025, quando due noti locali del centro di Imperia sono stati presi di mira. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato una serie di accertamenti, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle zone interessate. L’uomo, classe 1991, senza fissa dimora, era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Il modus operandi: colpi notturni con il tombino

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi: nelle ore notturne, utilizzava un tombino in ferro per infrangere le vetrine dei negozi, quindi si introduceva all’interno e sottraeva denaro contante, dispositivi elettronici e altri oggetti di valore. Questo schema si sarebbe ripetuto in diversi episodi nel corso dell’ultimo anno, sempre nel centro cittadino di Imperia, generando un clima di insicurezza tra i commercianti e la popolazione locale.

Collaborazione tra Polizia e Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte in stretta collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Imperia e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Grazie all’analisi delle prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere e i rilievi tecnici della Polizia Scientifica, è stato possibile attribuire all’uomo la responsabilità di numerosi furti avvenuti nel corso dell’ultimo anno. La sinergia tra le forze dell’ordine ha permesso di ricostruire un quadro accusatorio solido, che ha portato all’emissione del provvedimento restrittivo da parte della Procura.

Il fermo e l’arresto

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti nel quartiere di Oneglia, dove si era rifugiato nonostante fosse senza fissa dimora. Dopo averlo individuato, i poliziotti lo hanno condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo, dove è stato associato in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa nel pomeriggio del 24 settembre 2025, ponendo fine a una lunga serie di furti che avevano destato allarme nella comunità locale.

Le reazioni della comunità

I ripetuti furti ai danni di negozi e attività commerciali avevano suscitato forte preoccupazione tra i commercianti e i residenti del centro di Imperia. Molti esercenti avevano espresso timori per la sicurezza delle proprie attività, chiedendo un intervento deciso delle forze dell’ordine. L’arresto del presunto responsabile è stato accolto con sollievo dalla comunità, che ora spera in un ritorno alla normalità e in una maggiore tranquillità nelle vie del centro.

Il contesto: un anno di colpi in centro

Nel corso dell’ultimo anno, il centro di Imperia era stato teatro di numerosi episodi di furto con scasso, tutti caratterizzati da modalità simili: vetrine infrante con oggetti contundenti, incursioni notturne e sottrazione di denaro e beni di valore. Le indagini hanno permesso di collegare questi episodi a un unico autore, grazie anche alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza. L’attività investigativa ha così consentito di restituire un senso di sicurezza alla cittadinanza.

Il ruolo della videosorveglianza e delle testimonianze

Un ruolo fondamentale nelle indagini è stato svolto dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi degli esercizi commerciali colpiti. Le immagini hanno permesso agli investigatori di identificare il sospettato e di documentare i suoi movimenti nelle notti in cui si sono verificati i furti. Anche le testimonianze dei commercianti e dei residenti si sono rivelate preziose per ricostruire la dinamica dei fatti e per individuare il responsabile.

La risposta delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro cittadino di Imperia dopo la serie di furti che aveva colpito la zona. L’operazione che ha portato all’arresto del sospettato rappresenta il risultato di un lavoro coordinato e di una costante presenza sul territorio. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di reato contro il patrimonio.

L’arrestato: un profilo già noto

L’uomo arrestato, nato nel 1991, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Senza una residenza stabile, si spostava frequentemente tra diverse zone della città, scegliendo come obiettivi soprattutto negozi e bar del centro. Il suo arresto è stato possibile grazie a un’attenta attività di osservazione e alla collaborazione tra le diverse forze di polizia presenti sul territorio.

Le tappe dell’operazione

L’operazione ha avuto inizio dopo i furti del 13 settembre 2025, quando la Polizia ha raccolto le prime segnalazioni da parte dei commercianti. In pochi giorni, grazie all’analisi delle immagini e alle testimonianze, gli investigatori sono riusciti a individuare il sospettato e a raccogliere elementi sufficienti per richiedere il fermo alla Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 24 settembre 2025, con il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Imperia.

