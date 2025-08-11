Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermate quattro donne provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia nel centro di Imperia per possesso di arnesi da scasso e segnalate alla Procura: una di loro arrestata per un ordine di carcerazione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel tardo pomeriggio del 4 agosto scorso, con l’obiettivo di prevenire reati contro il patrimonio nella zona.

Il controllo nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel cuore di Imperia, quando gli agenti hanno notato quattro donne a bordo di un veicolo a noleggio che si aggirava senza apparente motivo tra le vie del centro. Le donne, risultate provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia, hanno attirato l’attenzione degli operatori per il loro comportamento sospetto e per la presenza di un’auto anonima, dettaglio che ha spinto la Squadra Mobile, in collaborazione con la Squadra Volante, a procedere con un controllo approfondito.

Il ritrovamento degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione del veicolo, gli investigatori hanno scoperto, abilmente nascosti nella tappezzeria dei sedili e nelle plastiche della plancia, diversi strumenti utilizzati per lo scasso. Tra questi sono stati rinvenuti guanti, arnesi da scasso e schedine artigianali in plastica, strumenti tipicamente impiegati per forzare le porte di vecchia fattura. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli agenti circa le reali intenzioni delle donne, che si trovavano in città senza un valido motivo dichiarato.

I precedenti e le misure adottate

Le quattro donne identificate sono risultate tutte gravate da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Dopo il controllo, sono state segnalate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Imperia. Il Questore ha inoltre emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, una misura preventiva volta a impedire la commissione di ulteriori reati nel territorio.

Un arresto per ordine di carcerazione

Durante le verifiche, è emerso che una delle donne era ricercata per un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di sei mesi per un reato della stessa natura commesso nel 2019. Al termine delle procedure di rito, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Genova – Pontedecimo, dove sconterà la pena prevista.

Imperia si conferma una città attenta alla sicurezza dei propri cittadini, grazie all’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitorare il territorio e intervenire prontamente in caso di situazioni sospette. L’episodio del 4 agosto testimonia l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo, fondamentali per mantenere elevati standard di sicurezza urbana.

