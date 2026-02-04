Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ad Imperia è scattata una denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un controllore degli autobus, fuori servizio, è stato aggredito da due stranieri che lo avevano riconosciuto come colui che il giorno prima li aveva fatti scendere da un mezzo pubblico perché sprovvisti di biglietto.

L’aggressione al controllore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata del 2 febbraio 2026, quando la Squadra Volante della Questura di Imperia è intervenuta nel centro cittadino a seguito di una segnalazione di aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima dell’aggressione era un controllore della linea di autobus cittadina, che in quel momento non era in servizio. L’uomo ha riferito di essere stato riconosciuto da due soggetti stranieri come il controllore che il giorno precedente li aveva fatti scendere da un autobus perché privi di regolare biglietto. Per vendetta, i due lo hanno avvicinato e colpito con schiaffi e pugni.

L’intervento della Polizia e le indagini

L’arrivo tempestivo della Volante ha permesso di identificare uno degli autori dell’aggressione, che è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, gli agenti hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le riprese hanno confermato in modo inequivocabile la responsabilità del soggetto nell’aggressione ai danni del controllore.

Il ritrovamento della sostanza stupefacente

Durante i controlli, l’uomo identificato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Questo elemento ha aggravato la sua posizione, portando a ulteriori contestazioni a suo carico.

Le accuse e la denuncia

Alla luce dei fatti accertati, il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

IPA