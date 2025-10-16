Imperia, uomo già oltre il guard-rail del viadotto viene afferrato un attimo prima del salto nel vuoto
Un uomo salvato dalla Polizia Stradale sul viadotto Santa Lucia di Imperia: decisivo l’intervento dopo la segnalazione di un automobilista.
Un uomo è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale mentre tentava di gettarsi dal viadotto Santa Lucia sull’Autostrada A10. L’intervento, avvenuto nelle prime ore del 10 ottobre 2025, è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un automobilista e alla tempestività delle pattuglie della Sottosezione di Imperia Ovest.
La segnalazione e l’intervento della Polizia Stradale
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, durante la mattina del 10 ottobre 2025, la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Genova ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente in transito sull’Autostrada A10, in direzione sud. L’automobilista aveva notato la presenza di un uomo seduto sul guard-rail del viadotto Santa Lucia, in provincia di Imperia, e poco più avanti un veicolo fermo in una piazzola d’emergenza con la portiera aperta.
L’arrivo delle pattuglie e il salvataggio
Ricevuta la segnalazione, l’operatore della Centrale Operativa ha immediatamente allertato le pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia Ovest, che si trovavano nelle vicinanze. Gli agenti sono giunti rapidamente sul luogo indicato e hanno trovato l’uomo in una situazione estremamente pericolosa: era già in procinto di lanciarsi nel vuoto, con il corpo pendente oltre la parte esterna del viadotto.
Con grande prontezza e coraggio, gli operatori sono riusciti ad afferrare l’uomo e a riportarlo in sicurezza sul piano viabile, evitando così una tragedia.
L’assistenza sanitaria e il trasferimento in ospedale
Una volta messo in salvo, il soggetto è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul posto. Successivamente, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia per ricevere l’assistenza necessaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.