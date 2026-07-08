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E’ di oltre 50 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a due imprenditori romani, ritenuti socialmente pericolosi, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta della Procura, è stato adottato per contrastare patrimoni di presunta origine illecita, in base alle misure previste dal Codice antimafia.

Le indagini e il provvedimento di sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in seguito a un provvedimento emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. La misura è stata adottata su proposta della Procura della Repubblica, dopo approfondite indagini condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Il provvedimento si basa sugli strumenti previsti dal Codice antimafia, che permettono di colpire patrimoni di presunta origine illecita quando il loro valore risulta sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e riconducibile a soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi.

Chi sono i destinatari e quali reati contestati

I destinatari della misura sono due imprenditori romani, considerati “socialmente pericolosi” e abitualmente inclini a traffici illeciti di natura economica. Le indagini hanno permesso di collegare le loro attività a ipotesi di reati fallimentari, fiscali, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero tratto risorse da queste attività per sostenere un tenore di vita non coerente con la loro capacità reddituale.

Il modus operandi degli imprenditori

Le investigazioni hanno ricostruito il modello operativo adottato dai due imprenditori, basato sull’utilizzo di società prive di capitali propri e di adeguata autonomia patrimoniale, sul ricorso a prestanome e sulla separazione tra la disponibilità effettiva dei beni e la relativa intestazione formale. In particolare, sin dai primi anni Duemila, i due avrebbero operato attraverso 34 società appositamente costituite, inizialmente attive nel settore del commercio di antiquariato, oggettistica e souvenir, per poi diversificare i propri interessi nella vendita di pizza da asporto, nella gestione di strutture ricettive e nella rivendita di tabacchi.

Durante la breve vita operativa delle società, anche tramite sistematici affitti di rami d’azienda, sarebbero state drenate rilevanti risorse finanziarie, portando al progressivo depauperamento dei patrimoni aziendali, fino alla liquidazione o all’insolvenza delle imprese. Le società avrebbero inoltre omesso in modo sistematico il versamento di imposte, tributi locali e contributi previdenziali e assistenziali, accumulando debiti complessivi per oltre 6,7 milioni di euro.

I beni sequestrati e le attività coinvolte

Il provvedimento di sequestro ha riguardato l’intero compendio patrimoniale riconducibile ai due imprenditori, per un valore di oltre 50 milioni di euro, ritenuto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Tra i beni sottoposti a sequestro figurano unità immobiliari di pregio situate nei comuni di Roma (località Olgiata Romana) e Olbia (località Portisco), autoveicoli, anche di lusso, un natante, il patrimonio aziendale di 22 imprese, nonché rapporti finanziari.

Tra le attività coinvolte si segnalano società operanti nel settore della ristorazione, in particolare pizzerie al taglio con diversi punti vendita nel centro storico della Capitale (nelle aree del Pantheon, di Largo di Torre Argentina e di Trastevere), oltre a strutture ricettive di fascia alta, tra suite e residenze di lusso ubicate in palazzi storici lungo i principali itinerari turistici romani. Nel compendio sottoposto a vincolo rientra anche una rivendita di tabacchi.

La gestione dei beni e le finalità della misura

Il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario per la gestione dei beni e delle società interessate dal sequestro. Questo passaggio rappresenta uno degli snodi centrali del Codice antimafia: sottrarre i patrimoni alla disponibilità dei soggetti proposti, conservarne il valore, garantire la continuità delle attività economiche e tutelare i diritti dei lavoratori.

L’intervento si inserisce nelle strategie di aggressione patrimoniale dei beni ritenuti illecitamente acquisiti, a tutela della concorrenza, del mercato e delle imprese sane del territorio. La Guardia di Finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria a competenza generale, svolge un ruolo di presidio nei settori più sensibili della legalità economica: analisi dei patrimoni, ricostruzione dei flussi finanziari, individuazione delle intestazioni fittizie, prevenzione del riciclaggio e contrasto al reimpiego nell’economia legale di capitali di presunta provenienza illecita.

Il procedimento e le prossime fasi

Il decreto di sequestro è stato disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, in attesa del contraddittorio che si terrà nell’ambito del relativo procedimento di prevenzione, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la confisca definitiva dei beni.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella lotta alla criminalità economica e al riciclaggio di capitali illeciti, con l’obiettivo di ristabilire la legalità e tutelare il tessuto imprenditoriale sano del territorio. L’intervento della Guardia di Finanza conferma l’impegno costante delle istituzioni nel contrasto ai fenomeni di illecito arricchimento e di evasione fiscale che minano la concorrenza e il mercato.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle prossime fasi del procedimento, è possibile consultare il sito ufficiale della Guardia di Finanza e seguire gli aggiornamenti relativi al caso di Roma e Olbia.

IPA