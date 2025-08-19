Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una piantagione di marijuana è stata sequestrata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno trovato oltre duemila arbusti di cannabis sativa, coltivati con tecniche avanzate e collegati ad un sistema di irrigazione. La scoperta è avvenuta durante un’attività di rastrellamento, condotta dai militari della stazione di Caulonia e dai carabinieri “Cacciatori Calabria”. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale sarebbe stato in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare un “impero verde” nascosto tra i boschi. Una coltivazione che, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.