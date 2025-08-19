'Impero verde' a Caulonia, il video della maxi coltivazione di marijuana scoperta dai 'Cacciatori Calabria'
Scoperta una vasta piantagione di marijuana a Caulonia: oltre 2000 piante e tecniche avanzate di coltivazione.
Una piantagione di marijuana è stata sequestrata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno trovato oltre duemila arbusti di cannabis sativa, coltivati con tecniche avanzate e collegati ad un sistema di irrigazione. La scoperta è avvenuta durante un’attività di rastrellamento, condotta dai militari della stazione di Caulonia e dai carabinieri “Cacciatori Calabria”. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale sarebbe stato in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare un “impero verde” nascosto tra i boschi. Una coltivazione che, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga.
