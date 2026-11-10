Impianto cocleare a 12 mesi all'ospedale di Carpi per la bambina nata sorda: la storia di Marta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A soli 12 mesi ha cominciato il percorso per scoprire i suoni. Marta, nome di fantasia, è nata con una sordità profonda a entrambe le orecchie e a settembre ha ricevuto un impianto cocleare all’Ospedale Ramazzini di Carpi, nel Modenese. L’ha operata il dottor Maurizio Negri, responsabile del Centro regionale per l’implantologia cocleare, attivo dal 1998. “Seguiamo circa 400 pazienti”, spiega il medico. “Nel 2024 sono state operate 24 persone, nel 2025 siamo arrivati a 26. Il 2026 si concluderà con 28 impianti cocleari”.vinc