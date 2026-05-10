Impiegata rifiuta le sue avances e lui la licenzia, medico condannato a un risarcimento di 50mila euro

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Un medico di Trento ha rivolto indesiderate attenzioni a una giovane impiegata del suo studio medico. Stremata dalle inappropriate avances, la donna ha chiesto dei giorni di malattia e il datore di lavoro l’ha licenziata. Il dottore è stato condannato a un risarcimento monetario, ma si rifiuta di pagare e continuare a pedinare l’ex dipendente.

Diamanti e fiori, le avances per mesi

Il tutto è andato avanti per mesi. Quasi quotidianamente, l’impiegata di uno studio medico si è trovata costretta a rifiutare le avances del proprio datore di lavoro.

Il medico, a capo di uno studio di Trento, ha preso di mira la giovane con bigliettini, mazzi di fiori e ripetuti inviti a cena. Iniziando anche a denigrarne il fidanzato.

Il culmine si è raggiunto nel giorno del compleanno della donna, quando il dottore ha organizzato una grande festa a sorpresa in ufficio.

Il regalo era significativo: una collana di diamanti del noto marchio Tiffany, del valore di 14.000 euro.

Nonostante l’impiegata abbia rifiutato il regalo, gli inviti e qualsiasi tipo di corteggiamento, il medico ha proseguito imperterrito.

L’impiegata licenziata nei giorni di malattia

A causa dell’incomoda situazione lavorativa, la giovane impiegata ha iniziato a essere vittima di continui attacchi di panico e ha per questo chiesto alcuni giorni di malattia.

Nonostante il certificato medico, il datore di lavoro ha considerato le assenze come ingiustificate, licenziando la donna in tronco.

Dopo il licenziamento, il medico ha continuato con le moleste avances, pedinando la donna per strada e lasciandole bigliettini sull’auto.

Numerosi anche i mazzi di fiori inviati a casa dei genitori dell’ex dipendente, della sua avvocata e nella casa in cui la donna convive con il compagno.

Il medico condannato si rifiuta di pagare

A seguito di un iter giudiziario di circa un anno, il giudice ha riconosciuto il licenziamento come discriminatorio e ritorsivo, condannando il medico a un risarcimento pari a 50.000 euro.

Il condannato si rifiuta tuttavia di pagare e, a mesi dalla sentenza, la donna non ha ancora ricevuto un euro.

Mentre proseguono i pedinamenti e le ossessive richieste galanti per i quali la donna si è infine rivolta alla polizia. Scattata la denuncia nei confronti del medico, le autorità hanno disposto il divieto di avvicinamento.