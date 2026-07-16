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Un arresto per rapina ed estorsione aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Arezzo. Un uomo di 40 anni, residente a Firenze, è stato individuato e fermato dopo aver aggredito un anziano all’interno di un centro commerciale, costringendolo a consegnare denaro in cambio della restituzione del telefono cellulare sottrattogli con la forza.

La ricostruzione dei fatti di Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata del 17 giugno 2026, quando personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, insieme agli agenti della Squadra Mobile, è intervenuto presso un centro commerciale della città.

La richiesta di aiuto era partita dopo che un signore anziano era stato importunato da un individuo che, subito dopo, si era dato alla fuga.

L’aggressione nel parcheggio e la sottrazione del cellulare

Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza della vittima, un uomo di 80 anni, visibilmente scosso dall’accaduto. L’anziano ha raccontato che, durante la mattinata, era stato avvicinato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale da un uomo alto e dalla carnagione chiara, che aveva preteso da lui del denaro.

Nonostante il tentativo di ignorare la richiesta, l’uomo lo aveva seguito fino al piano superiore, nei pressi di un bar, dove lo aveva aggredito e strattonato, riuscendo a sottrargli con la forza il telefono cellulare.

La richiesta di denaro e la restituzione del telefono

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’aggressore aveva poi minacciato di restituire il cellulare solo in cambio di una somma di denaro. I due si erano quindi diretti verso una banca vicina, dove l’anziano era stato costretto a prelevare 150 euro e a consegnarli all’uomo in cambio della restituzione del telefono.

Solo dopo aver riottenuto il cellulare, la vittima aveva potuto chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Le indagini: testimonianze e immagini di videosorveglianza

Le ricerche immediate non avevano permesso di individuare subito l’autore dei reati. Tuttavia, la Squadra Mobile ha avviato approfondite indagini, raccogliendo le testimonianze di alcuni presenti al bar e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale.

Questi elementi hanno confermato la dinamica dei fatti denunciati dall’anziano, configurando il reato di rapina durante la sottrazione del telefono e quello di estorsione nel momento in cui la vittima era stata costretta a prelevare e consegnare il denaro sotto minaccia.

Il dettaglio decisivo: il braccialetto ospedaliero

Un particolare ha attirato l’attenzione degli investigatori: alcuni testimoni hanno notato che l’aggressore indossava un braccialetto di tipo ospedaliero, come se fosse stato appena dimesso da una struttura sanitaria.

Questo dettaglio si è rivelato fondamentale per indirizzare le indagini.

L’identificazione dell’indagato: il collegamento con l’ospedale

Gli accertamenti presso l’Ospedale San Donato, effettuati anche con il supporto del posto di polizia interno, hanno dato esito positivo. Nella stessa mattinata, poche ore prima dei fatti, era stato dimesso un paziente compatibile con la descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni.

Il confronto tra le immagini delle telecamere del centro commerciale e quelle dell’ospedale ha permesso di stabilire che si trattava della stessa persona.

Il passato dell’indagato e il riconoscimento

Attraverso l’acquisizione della documentazione medica, la polizia è riuscita a identificare l’indagato: un cittadino italiano di 40 anni, residente a Firenze, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia legati a reati inerenti agli stupefacenti e contro il patrimonio.

L’uomo è stato riconosciuto sia dalla vittima che dai testimoni oculari durante l’identificazione fotografica.

L’arresto e la misura cautelare

Considerata la gravità dei fatti, il rischio di reiterazione del reato e la pericolosità sociale dell’indagato, il Pubblico Ministero titolare del procedimento ha richiesto al G.I.P. del Tribunale di Arezzo l’applicazione di una misura cautelare in carcere.

Il giudice ha accolto la richiesta, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare per rapina ed estorsione aggravata dalla vulnerabilità della vittima.

La misura cautelare è stata eseguita nella giornata odierna a Firenze, dove l’indagato è stato rintracciato presso il proprio domicilio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sollicciano.

IPA