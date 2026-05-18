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È scattato un deferimento all’Autorità Giudiziaria in provincia di Rieti. Nel corso delle verifiche, sono stati accertati casi di appropriazione indebita e di taglio non autorizzato di legname, con conseguente sequestro di materiale boschivo.

Controlli mirati sul territorio: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nelle ultime settimane i Reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti hanno intensificato i controlli per verificare la regolarità delle attività di utilizzazione boschiva. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme ambientali e tutelare il patrimonio forestale pubblico e privato.

Denunciato imprenditore del settore legno a Petrella Salto

Durante le attività di controllo, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Petrella Salto hanno deferito in stato di libertà il legale rappresentante di una ditta attiva nel settore del legno. L’uomo è stato accusato del reato di appropriazione indebita. Secondo le indagini, avrebbe tagliato e asportato circa 160 metri cubi di legname in più rispetto a quanto gli era stato assegnato tramite asta pubblica per la vendita di una porzione di bosco comunale. L’operazione sarebbe avvenuta senza la necessaria comunicazione all’Ente Proprietario, configurando così una violazione delle disposizioni vigenti.

Sanzione amministrativa a Rocca Sinibalda per taglio non autorizzato

Parallelamente, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Rocca Sinibalda hanno sanzionato amministrativamente un soggetto per aver effettuato il taglio di un bosco privato senza la prescritta autorizzazione dell’ente competente. La sanzione comminata ammonta a oltre 1.700,00 euro. Il materiale legnoso tagliato illecitamente, pari a circa 300 quintali, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

La tutela dei boschi e l’importanza dei controlli

L’azione dei Carabinieri Forestali si inserisce in un più ampio quadro di tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo. I controlli mirati, come quelli condotti a Rieti, sono fondamentali per prevenire e reprimere comportamenti illeciti che possono compromettere l’equilibrio degli ecosistemi locali e arrecare danni economici alle comunità.

IPA