Imprenditore e consigliere comunale morto nell’incidente frontale poche ore dopo un altro schianto fatale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un grave incidente stradale sulla Provinciale 89 a Cinto Euganeo è costato la vita a Paolo Barbiero, stimato produttore d’olio e consigliere comunale locale. Lo scontro frontale contro un autocarro ha reso inutili i soccorsi del Suem ed è drammaticamente seguito a un altro sinistro mortale avvenuto in mattinata a Padova. L’intera cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia, esposte le bandiere a mezz’asta al municipio.

Incidente frontale, morto Paolo Barbiero

Nel pomeriggio di ieri – venerdì 22 maggio 2026 – si è verificato un violento incidente stradale in via Cavalcaressa a Cinto Euganeo, lungo il rettilineo della Strada Provinciale 89 che collega Vo’ a Este.

L’impatto ha coinvolto una moto BMW di grossa cilindrata, guidata dal 69enne Paolo Barbiero, e un autocarro con cassone adibito a lavori edili, di proprietà di una ditta di Lozzo Atestino e condotto da un operaio della provincia di Rovigo.

Comune di Cinto Euganeo per la morte del consigliere comunale Paolo Barbiero, avvenuta in un incidente stradale

Il post di cordoglio del

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia locale di Este, guidata dal comandante Giacomo Sinigaglia con il supporto dei Carabinieri di Galzignano Terme, i due veicoli stavano procedendo in direzioni opposte quando è avvenuta la collisione frontale. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti riguarda l’invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi, una manovra che ha reso inevitabile lo schianto fatale per il centauro.

L’arrivo dei soccorsi

I sanitari del Suem 118 sono giunti immediatamente sul posto, richiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso per accelerare le manovre di rianimazione.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Barbiero, causato dalle gravissime lesioni riportate nell’urto, mentre il conducente del camion ha ricevuto cure mediche a scopo precauzionale per lievi ferite. Il magistrato di turno ha concesso il nullaosta per lo spostamento della salma e ha disposto il sequestro giudiziario di entrambi i mezzi per consentire i successivi accertamenti tecnici.

Un incidente che è però stato il secondo scontro mortale avvenuto nel Padovano nel giro di poche ore: nella tarda mattinata dello stesso giorno, in via Facciolati a Padova, il cinquantottenne Alessandro Mazzarolo ha perso la vita in un analogo sinistro tra la sua motocicletta e un’autovettura.

Il cordoglio per il consigliere comunale

La scomparsa di Paolo Barbiero ha suscitato profonda commozione in tutta la zona, dove l’uomo era conosciuto sia per l’attività amministrativa sia per il suo storico ruolo di imprenditore oleario, in quanto titolare del frantoio più antico dei Colli Euganei.

Le bandiere del municipio di Cinto Euganeo sono state poste a mezz’asta in segno di lutto. Il sindaco Ivano Giacomin ha voluto rendere omaggio al collega: “Paolo Barbiero è sempre stato un punto di riferimento per il nostro consigliere comunale. Una figura che ha portato avanti il proprio impegno istituzionale con serietà e passione per tantissimi anni, collaborando con maggioranze e minoranze diverse”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto che “Cinto Euganeo perde una grande figura, tanto grande è il dolore che proviamo ora. Adesso toccherà al figlio portare avanti quanto di buono fatto dal suo adorato papà”.

Anche l’amministrazione comunale ha affidato ai canali social un messaggio ufficiale, che ricorda l’impegno dell’uomo e il suo ruolo di imprenditore alla guida dello storico frantoio di Valnogaredo, la cui gestione passerà ora interamente al figlio Filippo.