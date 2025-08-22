Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta nella notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati palermitani, accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato notificato ai due uomini di 34 anni e 35 anni, ritenuti responsabili di aver minacciato e aggredito un imprenditore locale per costringerlo al pagamento del cosiddetto “pizzo”.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata dall’imprenditore vittima delle pressioni criminali. Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha avviato una serie di indagini che hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario dettagliato e grave nei confronti dei due arrestati. Gli investigatori hanno documentato come i due, insieme ad altri complici non ancora identificati, abbiano messo in atto un articolato e violento progetto estorsivo ai danni dell’imprenditore, titolare di un’attività economica e di altre società.

Il modus operandi: minacce e aggressioni per il “pizzo”

Dalle indagini è emerso che i due indagati, agendo in concorso tra loro e vantando legami con l’associazione mafiosa “cosa nostra” – in particolare con la famiglia mafiosa di Brancaccio/Corso dei Mille – hanno minacciato ripetutamente la vittima. Le intimidazioni sono state sia implicite che esplicite, arrivando fino a una vera e propria aggressione fisica. L’obiettivo era costringere l’imprenditore a versare 1.500 euro mensili come “pizzo”, oppure, in alternativa, ad accettare l’inserimento di un loro sodale nella società, o ancora a pagare in un’unica soluzione la somma di 15.000 euro. In caso di rifiuto, i malviventi hanno minacciato la chiusura dell’attività.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le indagini. Il coinvolgimento della DDA ha permesso di approfondire i legami tra i due arrestati e la criminalità organizzata locale, confermando l’aggravante del metodo mafioso nella tentata estorsione. Gli inquirenti hanno sottolineato come la denuncia dell’imprenditore abbia rappresentato un elemento fondamentale per l’avvio delle indagini e per la ricostruzione delle fasi della vicenda.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle indagini, i Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due pregiudicati, che sono stati associati presso la casa circondariale “LO RUSSO – Pagliarelli” di Palermo. L’operazione rappresenta un nuovo colpo inferto alle organizzazioni criminali che ancora oggi tentano di imporre il racket del “pizzo” agli imprenditori locali, ricorrendo a minacce e violenze per ottenere denaro o favori.

La posizione degli indagati e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, i due arrestati sono attualmente solo indiziati di delitto, seppur gravemente. La loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e potrà essere definita solo a seguito di una eventuale sentenza di condanna definitiva, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Il contesto: la lotta al racket e la collaborazione delle vittime

L’episodio conferma quanto sia ancora attuale il fenomeno del racket delle estorsioni in Sicilia e quanto sia fondamentale la collaborazione delle vittime con le forze dell’ordine. La denuncia dell’imprenditore ha permesso di avviare le indagini e di ricostruire le modalità con cui i due arrestati, insieme ad altri complici, hanno cercato di imporre il pagamento del “pizzo”. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare ogni episodio di estorsione o minaccia, assicurando il massimo riserbo e la tutela delle vittime.

Le reazioni delle istituzioni

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per l’operazione condotta dai Carabinieri, sottolineando l’importanza di contrastare con fermezza ogni forma di estorsione e di intimidazione mafiosa. La Procura della Repubblica e la Direzione Distrettuale Antimafia hanno ribadito il loro impegno nella lotta alla criminalità organizzata e nel sostegno alle vittime del racket.

Conclusioni

L’arresto dei due pregiudicati rappresenta un segnale importante nella lotta contro le estorsioni e il controllo mafioso sul tessuto economico locale. L’azione delle forze dell’ordine, sostenuta dalla collaborazione delle vittime, continua a essere fondamentale per garantire legalità e sicurezza a imprenditori e cittadini. L’attenzione resta alta, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici coinvolti nel progetto estorsivo.

