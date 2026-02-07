Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Parma. Un imprenditore florovivaista italiano è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari per produzione e spaccio di marijuana, dopo che nella sua abitazione di Colorno è stato scoperto un laboratorio indoor attrezzato per la coltivazione della sostanza.

Controlli straordinari sul territorio: i numeri dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso della settimana la Questura di Parma ha intensificato i servizi di controllo del territorio. Sono state identificate quasi 1700 persone, di cui oltre 700 di nazionalità straniera, controllati 500 veicoli e 20 esercizi commerciali. L’attività si è concentrata in particolare sul contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni che continuano a destare preoccupazione nelle aree più sensibili del centro cittadino.

Il fermo a Colorno: il ruolo decisivo del cane antidroga

Durante uno di questi controlli, la Squadra Mobile ha individuato un uomo italiano, titolare di un’attività florovivaistica, che si trovava alla guida della propria auto a Colorno. L’atteggiamento nervoso dell’uomo, unito ai segnali inequivocabili del cane antidroga, ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo. L’uomo ha ammesso di detenere sostanza stupefacente presso la propria abitazione, circostanza che ha portato a una perquisizione domiciliare.

Il laboratorio indoor: sequestri e dettagli dell’operazione

Nell’abitazione di Colorno, la Polizia ha scoperto un vero e proprio laboratorio per la coltivazione indoor di marijuana, allestito nel garage con impianti e strutture dedicate. Il bilancio dei sequestri è stato significativo: 3,5874 kg di marijuana, 70 piante di marijuana (di cui 27 con infiorescenze), 95 flaconcini di liquido alla marijuana per sigarette elettroniche, 16 vasetti di sostanza solida derivata dalla marijuana, una pressa per estrarre la resina, oltre a materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga.

Sequestrati oltre 11.000 euro e munizioni non denunciate

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche oltre 11.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e strumenti per la pesatura e la lavorazione della sostanza. Gli agenti hanno inoltre trovato cartucce da caccia detenute senza la prescritta denuncia: per questo motivo, l’uomo è stato deferito anche per omessa denuncia di possesso di munizioni.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

L’imprenditore è stato arrestato in flagranza di reato per violazione dell’art. 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/90, che disciplina la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria.

Il fenomeno dello spaccio a Parma: dati e operazioni recenti

La diffusione del consumo di sostanze stupefacenti a Parma è alimentata dalla presenza di numerosi spacciatori attivi nei parchi e nelle aree più critiche della città. Negli ultimi due mesi, la Polizia ha sequestrato 560 grammi di cocaina, 4 kg e 368 di hashish, 10 flaconi di olio derivato dalla cannabis sativa, oltre ai 3,587 kg di marijuana e 95 flaconcini di liquido alla marijuana per sigarette elettroniche sequestrati nell’operazione più recente. Complessivamente, negli ultimi due mesi sono stati sequestrati 44.000 euro in contanti, riconducibili all’attività di spaccio.

Operazione “Drug Store” e “Parma Sicura”: il contrasto alle attività illecite

L’operazione denominata “Drug Store” ha permesso di individuare e smantellare un laboratorio di coltivazione di marijuana, dando un forte impulso al contrasto di chi produce e immette sul mercato sostanze stupefacenti. Parallelamente, l’operazione “Parma Sicura” ha portato, nella settimana corrente, al deferimento in stato di libertà di 13 soggetti, prevalentemente stranieri, gravemente indiziati di resistenza e falsa attestazione a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, rissa, immigrazione clandestina, ricettazione, inottemperanza all’ordine del Questore. Sono stati inoltre arrestati 3 soggetti: uno per rapina impropria ai danni di personale di vigilanza di un esercizio commerciale, uno per resistenza a pubblico ufficiale e un altro, straniero, destinatario di ordine di esecuzione alla carcerazione.

