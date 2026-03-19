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È scattata una denuncia per lavori abusivi sul demanio idrico a Caselette nel mese di febbraio. Un noto imprenditore della zona è stato individuato come responsabile della movimentazione e deposito di ingenti quantità di sabbia e ghiaia all’interno della Dora Riparia, senza le necessarie autorizzazioni.

Controlli e accertamenti sul territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Almese hanno intensificato i controlli nel territorio durante il mese di febbraio. Nel corso di queste attività, è stata rilevata una movimentazione anomala di materiali in Comune di Caselette, precisamente all’interno dell’alveo della Dora Riparia. Qui sono stati depositati consistenti cumuli di sabbia e ghiaia, accompagnati dalla realizzazione di una viabilità dedicata per facilitare i lavori.

Lavori senza autorizzazione e impatto ambientale

L’intervento ha comportato l’occupazione di circa 4.000 mq di demanio idrico e, soprattutto, ha causato un significativo restringimento della sezione destinata al deflusso delle acque per un tratto di circa 400 m. Questa situazione ha reso necessario l’intervento dei funzionari dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e del Servizio Tecnico Regionale, chiamati a definire le modalità di ripristino dello stato dei luoghi e a verificare eventuali danni alle opere di difesa delle sponde.

Indagini e individuazione del responsabile

Le indagini condotte dai Carabinieri Forestali hanno permesso di risalire all’autore dei lavori: si tratta di un imprenditore noto nella zona, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per aver eseguito i lavori in assenza di autorizzazione. Sarà lo stesso imprenditore a dover presentare alla Regione Piemonte i rilievi topografici e la quantificazione dei volumi di materiale movimentato, così che l’autorità amministrativa possa valutare l’ammissibilità dell’intervento.

Normativa e iter autorizzativo

L’attività di disalveo, ovvero la rimozione di materiali dall’alveo di un corso d’acqua, non è vietata in sé, ma è soggetta al rilascio di una concessione. Tale concessione viene rilasciata solo dopo un iter che prevede il parere favorevole di AIPO per la compatibilità con le opere di difesa delle sponde e del Settore Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino. Quest’ultimo stabilisce anche le modalità di esecuzione dei lavori per limitare i danni all’ittiofauna. Nel caso sia prevista l’acquisizione del materiale ghiaioso estratto, il Servizio Tecnico Regionale quantifica il canone concessorio da corrispondere.

Sanzioni e controlli futuri

Tutti i lavori che comportano l’occupazione, anche temporanea, di aree del demanio idrico sono soggetti a uno specifico provvedimento amministrativo. In assenza di tale provvedimento, è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 5.000 euro. I Carabinieri Forestali hanno dichiarato di essere tuttora impegnati nel controllo e monitoraggio dei principali corsi d’acqua, sia per verificare l’occupazione e il taglio di piante in aree demaniali, sia, nel periodo estivo, per contrastare i prelievi abusivi di acqua.

L’episodio avvenuto a Torino riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto delle normative ambientali e sulla necessità di controlli costanti per la tutela dei corsi d’acqua e delle aree demaniali.

IPA