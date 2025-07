Imprenditore picchiato con la moglie a Santa Maria a Monte vicino Pisa durante una rapina: "Non respiravo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È caccia all’uomo a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, per trovare i responsabili della violenta rapina ai danni di un noto imprenditore picchiato brutalmente insieme alla moglie. “Non respiravo” ha raccontato la donna rivivendo quegli attimi di terrore.

La ricostruzione della rapina a Santa Maria a Monte

Le vittime della rapina sono Vittorio Colombai, 87 anni, e la consorte, molto conosciuti nel comune toscano. L’uomo è titolare dell’azienda Laim che si occupa di produzione di imballaggi.

Tra le 22 e le 23 di sabato 5 luglio tre uomini incappucciati e con i guanti hanno atteso che i due anziani fossero soli, dopo che figlio e altri parenti erano andati via, per poi introdursi nella loro abitazione. I ladri sarebbero stati sorpresi dalla moglie di Vittorio Colombai ed è da questo istante che la rapina di Santa Maria a Monte si è trasformata in una violenta aggressione.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, luogo della violenta rapina

Prima i malviventi hanno aggredito e legato la donna poi hanno picchiato brutalmente l’imprenditore con l’obiettivo di farsi rivelare dove fosse la cassaforte.

Le minacce e l’aggressione

“Mi minacciavano con un cacciavite e ho detto volete ammazzarmi? Quando mi avete ammazzato cosa avete risolto?” ha dichiarato Vittorio Colombai a Pomeriggio 5 news.

“Urlava mi ammazzate, mi fate male. Sentivo proprio il rumore dei cazzotti che gli tiravano sul viso, in testa” ha aggiunto la moglie.

I volti tumefatti dei due anziani picchiati in provincia di Pisa e le ecchimosi in tutto il corpo sono ancora chiaramente visibili, così come la sofferenza e la paura durante il racconto della violenta rapina subita alle telecamere Mediaset.

“Mi ha presa per il collo, mi stringeva così forte alla gola che non respiravo” ha poi rivelato l’anziana.

Le indagini sulla rapina a Santa Maria a Monte

L’elemento raccontato dalla coppia rapinata a Santa Maria a Monte, che è particolarmente importante per le indagini, è la brutalità inumana dell’aggressione. “Nemmeno nei film” così violenta ha ripetuto più volte l’imprenditore. A mettere fine all’incubo è stato il nipote della coppia di anziani, mentre i tre rapinatori sono fuggiti con gioielli e contanti.

Dopo due giorni di ricovero all’ospedale Lotti di Pontedera, Vittorio Colombai e la moglie sono stati ascoltati più volte dagli inquirenti per raccogliere elementi utili alle indagini.

Inutile sottolineare che la coppia di anziani picchiati in provincia di Pisa è ancora sotto shock per quanto accaduto.

Non si esclude la presenza di un quarto complice che avrebbe fatto da palo durante la rapina e la premeditazione della stessa.