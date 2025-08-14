Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un imprenditore russo ricercato a livello internazionale è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata del 27 luglio a Trieste per appropriazione indebita di 5 miliardi di rubli. L’uomo, accusato di essersi impossessato indebitamente di una somma destinata alla costruzione di un’autostrada mai completata, è stato fermato nel borgo marino di Portopiccolo a Sistiana. L’arresto è stato eseguito in seguito a un provvedimento di arresto provvisorio ai fini di estradizione emesso dalle autorità russe il 24 dicembre 2024.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 27 luglio scorso, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Duino Aurisina hanno localizzato e fermato un cittadino russo, imprenditore di rilievo, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale. Il fermo è avvenuto nel suggestivo borgo marino di Portopiccolo, situato nella frazione di Sistiana, alle porte di Trieste.

Il profilo dell’arrestato e le accuse

L’uomo, la cui identità non è stata resa nota per motivi di privacy e in attesa del processo, era direttore generale di una società incaricata della realizzazione di una nuova autostrada. Secondo le autorità russe, avrebbe commesso il reato di appropriazione indebita, impossessandosi di 5 miliardi di rubli (pari a circa 55 milioni euro). Questa cifra rappresenta una parte consistente dei fondi che erano stati versati alla società per la costruzione dell’infrastruttura, mai portata a termine.

L’operazione di polizia e la collaborazione internazionale

L’arresto è stato possibile grazie alla cooperazione tra le autorità italiane e quelle russe, che avevano emesso il provvedimento di arresto provvisorio ai fini di estradizione il 24 dicembre 2024. Gli agenti del Commissariato Duino Aurisina hanno agito con rapidità, rintracciando l’uomo a Portopiccolo, una località nota per il turismo di lusso e la presenza di numerosi visitatori stranieri. Dopo il fermo, l’imprenditore è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trieste, dove resterà a disposizione del Presidente della Corte d’Appello.

Il contesto: una maxi truffa internazionale

Il caso si inserisce in un più ampio contesto di reati finanziari e truffe internazionali che coinvolgono società e appalti pubblici. L’accusa principale nei confronti dell’imprenditore è quella di aver sottratto una parte dei fondi destinati a un’opera pubblica, lasciando incompiuta la costruzione dell’autostrada. Le indagini delle autorità russe hanno portato all’emissione del mandato di arresto, che è stato poi eseguito in Italia grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine dei due Paesi.

Le fasi successive: estradizione e processo

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Trieste, dove attende le decisioni della Corte d’Appello in merito alla richiesta di estradizione avanzata dalla Russia. Il procedimento penale nei suoi confronti si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua posizione sarà valutata nel corso del processo. Le autorità italiane hanno sottolineato che, nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno divulgate le generalità dell’arrestato né dettagli che possano portare alla sua identificazione.

La reazione delle autorità e le garanzie procedurali

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza del rispetto dei diritti degli indagati e della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali. L’arresto rappresenta un esempio di efficace collaborazione internazionale nella lotta ai reati economici e alla criminalità finanziaria, ma le responsabilità dell’imprenditore saranno accertate solo al termine del processo.

Un caso che riaccende i riflettori sui reati finanziari

L’episodio di Trieste riporta l’attenzione sui reati di appropriazione indebita e sulle difficoltà di prevenire e contrastare le truffe che coinvolgono grandi appalti pubblici e investimenti internazionali. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

