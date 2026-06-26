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È di oltre 400.000 euro recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro una sofisticata frode informatica a danno di un imprenditore. Le somme erano state sottratte tramite il fenomeno dell’Account Takeover, con le credenziali bancarie delle vittime utilizzate per pagamenti non autorizzati attraverso la piattaforma pagoPA. L’intervento tempestivo degli investigatori ha permesso di bloccare i flussi finanziari illeciti e restituire il denaro sottratto.

Il meccanismo della frode: Account Takeover e credenziali rubate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è partita a seguito della denuncia presentata da un imprenditore e dal suo commercialista. I due si sono rivolti alle autorità dopo essersi accorti di anomalie nei movimenti bancari, che hanno fatto scattare immediatamente le indagini da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei responsabili, che tramite tecniche informatiche sofisticate sono riusciti a sottrarre le credenziali di accesso ai servizi di home banking delle vittime. Una volta ottenuti i codici, i truffatori hanno effettuato numerosi bonifici per pagare forniture di servizi e saldare cartelle esattoriali intestate a soggetti terzi, sfruttando la piattaforma digitale pagoPA, utilizzata per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e società di servizi.

Il fenomeno dell’Account Takeover

L’Account Takeover rappresenta una delle forme più insidiose di frode informatica. Consiste nella compromissione degli account finanziari delle vittime attraverso l’acquisizione indebita delle credenziali di accesso, che vengono poi impiegate per eseguire operazioni bancarie non autorizzate. In questo caso, i criminali hanno sfruttato la vulnerabilità dei sistemi di autenticazione per impossessarsi dei conti correnti e disporre pagamenti a favore di terzi.

Il rapido intervento degli operatori specializzati del Centro per la Sicurezza Cibernetica di Roma ha permesso di attivare immediatamente le procedure di blocco e recupero delle somme trasferite in modo fraudolento. Grazie a queste azioni, è stato possibile recuperare oltre 400.000 euro, evitando così un danno economico ingente alle persone offese.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sono tuttora in corso. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare i responsabili della frode, ricostruire l’intera filiera dei flussi finanziari illeciti e accertare il ruolo dei soggetti che hanno beneficiato dei pagamenti, sia come intestatari dei contratti di fornitura sia delle cartelle esattoriali estinte con i fondi sottratti alle vittime.