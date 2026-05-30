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Un imprenditore di Bolzano è stato truffato per 60.000 euro. La vittima è stata indotta a trasferire una somma ingente su un conto corrente intestato a un’azienda campana, dopo essere stata raggirata da malviventi che si sono spacciati per operatori bancari e appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

La dinamica della truffa: il raggiro telefonico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha coinvolto un imprenditore del territorio che si è rivolto alla Squadra Mobile della Questura di Bolzano per denunciare quanto accaduto. L’uomo ha raccontato di essere stato vittima di una truffa nota come quella del “finto Carabiniere”, che lo ha portato a effettuare un bonifico di 60.000 euro verso un conto corrente riconducibile a un’azienda con sede in Campania.

Tutto è iniziato quando l’imprenditore ha ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto, in cui veniva avvertito di un presunto bonifico in uscita dal conto corrente aziendale. Non avendo mai disposto tale operazione, l’uomo, preoccupato, ha deciso di contattare il numero indicato nel messaggio. Dall’altra parte della linea, un sedicente operatore bancario lo ha informato che dal suo conto erano in corso ulteriori movimenti sospetti.

La tensione è aumentata quando il falso operatore ha suggerito che la situazione fosse grave e che sarebbe stato contattato a breve da presunti militari dell’Arma dei Carabinieri, incaricati di tutelare il suo patrimonio. Poco dopo, infatti, la vittima è stata raggiunta da una seconda telefonata: questa volta, un uomo si è presentato come appartenente all’Arma, sostenendo che all’interno dell’istituto di credito vi fossero dipendenti infedeli che avevano disposto, a sua insaputa, bonifici per un totale di 60.000 euro.

Il trasferimento del denaro e l’intervento dei dipendenti bancari

Convinto della necessità di agire rapidamente e senza informare i dipendenti della filiale – ritenuti anch’essi coinvolti nel raggiro – l’imprenditore si è recato presso la propria banca, dove ha effettuato un primo bonifico di 60.000 euro verso un conto corrente “sicuro”, intestato fittiziamente a un’azienda campana. Durante tutta l’operazione, la vittima è rimasta in contatto telefonico con il truffatore, che ha continuato a monitorare la situazione e a esercitare pressione psicologica.

Una volta uscito dalla filiale, l’imprenditore è stato nuovamente contattato dal malvivente, che lo ha informato della necessità di effettuare un secondo bonifico per bloccare ulteriori uscite di denaro. A questo punto, la vittima si è recata nuovamente in banca, ma il comportamento insolito ha insospettito i dipendenti, che sono riusciti a farlo riflettere e a interrompere la catena di truffe. Grazie al loro intervento, non sono stati effettuati ulteriori trasferimenti di denaro.

L’indagine della Squadra Mobile e il recupero della somma

Dopo aver raccolto la denuncia dell’imprenditore, la Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha avviato le indagini, riuscendo a individuare due soggetti coinvolti nella truffa. I responsabili sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di truffa. L’attività investigativa ha inoltre permesso di bloccare il denaro sottratto e di restituirlo alla parte offesa, evitando così un danno economico ancora più grave.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle strategie utilizzate dai truffatori, che fanno leva su emozioni come paura, urgenza e senso di protezione verso i propri cari. In situazioni simili, è fondamentale mantenere la calma e prendersi il tempo necessario per verificare ogni informazione ricevuta, evitando di agire d’impulso.

Le forze dell’ordine sottolineano inoltre l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a diffondere la consapevolezza sui rischi delle truffe telefoniche. Solo così si può contribuire a rafforzare la sicurezza dell’intera comunità.