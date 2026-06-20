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È di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I provvedimenti sono stati disposti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori di Casavatore, tra gennaio e maggio 2026.

Le indagini e la scoperta del tentativo di estorsione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita tra aprile e giugno 2026, quando la Sezione Operativa della Compagnia di Casoria ha raccolto elementi su un tentativo di estorsione avvenuto nel mese di gennaio dello stesso anno. Le vittime, due fratelli imprenditori di Casavatore, sono state prese di mira da membri del clan Ferone e del clan Amato – Pagano di Melito di Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il tentativo di estorsione si è concretizzato in pressanti richieste di denaro e beni materiali, tra cui l’autovettura di proprietà dei due fratelli. Le pressioni sono proseguite fino al mese di maggio, accompagnate da episodi di violenza: uno degli estorsori avrebbe aggredito fisicamente le vittime, colpendole con calci e schiaffi al volto.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli elementi forniti dalle vittime sono stati confermati dagli inquirenti attraverso l’analisi di filmati di videosorveglianza. Le immagini hanno documentato sia gli incontri tra gli imprenditori e gli estorsori, sia gli episodi di violenza fisica subiti dai fratelli. Questi riscontri hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dei soggetti coinvolti.

Al termine delle indagini preliminari, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare in carcere per tre persone, ritenute gravemente indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

IPA