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Quattro arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Brindisi e Lecce. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha visto coinvolti numerosi reparti specializzati e ha portato alla luce un sistema di richieste estorsive ai danni di imprenditori locali.

L’operazione antimafia tra Brindisi e Lecce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Brindisi e la Sezione investigativa dello Sco di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone.

L’operazione è stata svolta su delega della Direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini e le attività operative.

Le accuse: estorsione aggravata dal metodo mafioso

Uno degli arrestati, ritenuto appartenente a una nota famiglia della Sacra corona unita attiva nella zona di Tuturano (Brindisi), è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

La vittima sarebbe un imprenditore locale costretto a versare somme di denaro sotto minaccia e intimidazione.

Il ruolo degli altri indagati

Un altro degli arrestati, figura conosciuta nel panorama politico e sociale locale, avrebbe fornito il proprio appoggio all’affiliato della Sacra corona unita garantendo il benestare degli esponenti della criminalità locale per avanzare richieste estorsive nei confronti dell’imprenditore coinvolto.

Gli altri due arrestati, insieme ad altre tre persone già finite in manette lo scorso autunno, sono accusati di due episodi estorsivi separati. Nel primo caso avrebbero preteso 3mila euro da una famiglia di imprenditori, in relazione ad appalti ottenuti per lavori da svolgere in aree sotto il loro controllo. Nel secondo episodio le vittime sarebbero stati imprenditori agricoli ai quali sarebbe stato richiesto il pagamento di mille euro più 2 euro e mezzo per ogni balla di fieno lavorata.

All’operazione hanno preso parte oltre 50 agenti, tra cui equipaggi dei Reparti prevenzione crimine, Unità cinofile, Tiratori scelti della Polizia di frontiera di Brindisi, un’unità operativa del Reparto volo di Bari e personale della Scientifica di Brindisi. Il dispiegamento di forze ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili delle gravi condotte contestate.

IPA