Imprenditrice denuncia Francesco Silvestro di Forza Italia, "Violentata in Senato": replica del parlamentare

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Il senatore Francesco Silvestro, di Forza Italia, sarebbe stato denunciato per violenza sessuale da una donna. La presunta violenza sarebbe avvenuta nel febbraio 2025 nell’ufficio di Silvestro in Senato, dove il parlamentare aveva ricevuto la donna, agente di commercio, per affari. Il senatore però afferma di non aver ricevuto nessun atto di indagine e nega le accuse: “Non è successo nulla”.

Francesco Silvestro di Forza Italia denunciato da una donna

A sollevare il caso è Repubblica, che riferisce di una denuncia presentata da una professionista di 52 anni nei confronti di Francesco Silvestro, noto imprenditore campano e senatore di Forza Italia, 55 anni.

La donna, agente di commercio di vini di pregio, accusa il parlamentare di violenza sessuale per un episodio che sarebbe avvenuto in Senato nel febbraio 2025.

ANSA

La 52enne spiega al quotidiano di aver deciso di sporgere querela a oltre un anno di distanza perché è stata in terapia, e perché aveva paura: “Sono stata intimidita da un amico del senatore, un carabiniere anche suo lontano parente”.

Si tratterebbe del militare, marito di una cugina di Silvestro, che ha fatto da intermediario tra i due per una fornitura di bottiglie di vino e champagne per il senatore.

La presunta violenza sessuale in Senato

La professionista è stata ricevuta da Silvestro nel suo ufficio in Senato per parlare di questo ordine. Ma stando al racconto della donna, sarebbe poi successo anche altro.

Il senatore avrebbe cominciato con delle frasi allusive, poi l’avrebbe bloccata sul divano, costringendola all’atto sessuale.

La donna dice di essere uscita dall’ufficio del senatore in stato di choc e in lacrime.

Il senatore respinge le accuse

Intervistato da Repubblica, il senatore Francesco Silvestro nega le violenze e afferma di non aver “ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine”.

Il parlamentare dice di ricordare l’incontro con la donna, “la signora me l’ha portata in ufficio un amico”. E nega la violenza sessuale: “Non è successo nulla“.

“Modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale”, aggiunge il senatore.

“Uno può dire quello che vuole, poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa“.

La donna sostiene che quel giorno fu cercata da Silvestro anche la sera, ma lei non rispose: “Ma no, non ricordo proprio. Comunque, denunciasse. Poi ci divertiamo”, conclude il senatore.