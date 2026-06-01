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Nel Sorano, la Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici. L’operazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Cassino, è stata condotta a seguito di accertamenti che hanno portato alla luce l’ottenimento illecito di un finanziamento regionale destinato alla formazione aziendale.

Le indagini e il sequestro preventivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita nel 2024 grazie agli agenti del Commissariato di P.S. di Sora. Gli inquirenti hanno focalizzato l’attenzione su una imprenditrice locale, sospettata di aver utilizzato artifizi e raggiri per partecipare e vincere un bando della Regione Lazio, ottenendo così un finanziamento pubblico pur essendo priva dei requisiti richiesti.

Il ruolo della Procura e della Guardia di Finanza

La ricostruzione dei fatti, condotta dagli investigatori della Polizia di Stato e dagli agenti della Guardia di Finanza, ha permesso di chiarire la dinamica della vicenda. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha richiesto e ottenuto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma che sarebbe stata indebitamente percepita dall’imprenditrice.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’operazione ha interessato il territorio del Sorano, area che negli ultimi anni è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo dei fondi pubblici.

IPA