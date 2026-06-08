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Fermato nella serata di sabato un uomo di nazionalità kosovara, accusato di sequestro di persona ai danni della fidanzata. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione dei vicini, che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione dei due conviventi. L’uomo è stato inoltre denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato 6 giugno a Ravenna. Gli agenti dell’U.P.G. e S.P. della Questura sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei vicini di casa della coppia, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori di polizia, una volta giunti sul posto hanno trovato la giovane donna impossibilitata ad allontanarsi dall’abitazione. Il compagno, un trentenne già noto alle forze dell’ordine, le aveva impedito di uscire per un periodo prolungato, costringendola di fatto a rimanere chiusa in casa contro la sua volontà.

Le accuse a carico dell’uomo

Al termine degli accertamenti, il cittadino kosovaro è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona. Gli agenti hanno inoltre proceduto a denunciarlo per maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Durante la perquisizione, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltellino e di 3,31 gr di hashish.

Dopo l’arresto, il trentenne è stato messo a disposizione del Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la sua traduzione presso la casa circondariale. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno dimostrato attenzione e tempestività nel segnalare la situazione alle autorità.

Il contesto: la lotta contro i reati domestici

Il caso di Ravenna si inserisce in un quadro più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati che si consumano tra le mura domestiche. La Polizia di Stato invita chiunque sia testimone o vittima di situazioni simili a non esitare nel chiedere aiuto e nel segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto.

IPA