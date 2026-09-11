Impugnata l'assoluzione di Chiara Petrolini sui neonati sepolti, la decisione dei pm sul primo caso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Procura di Parma avrebbe presentato appello contro una parte della sentenza emessa il 24 aprile dalla Corte d’Assise nel processo a carico di Chiara Petrolini, la 23enne condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione per la morte del secondogenito. L’impugnazione riguarda due punti principali: l’assoluzione dall’accusa di omicidio per il primo figlio, nato e morto il 12 maggio 2023, e la riqualificazione del reato relativo al corpo del secondo bambino, venuto alla luce il 7 agosto 2024. La vicenda passerà ora alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, che dovrà esaminare le richieste avanzate dai pm.

Assoluzione Chiara Petrolini, l’appello della Procura di Parma

Secondo la Procura, per il primo neonato sarebbe possibile desumere la prova della vitalità al momento del parto.

La Corte d’Assise di Parma aveva invece assolto Petrolini dall’omicidio aggravato premeditato del bambino.

ANSA

Aveva ritenuto non provato che fosse nato vivo e che avesse vissuto, anche solo per un breve periodo.

I giudici avevano riconosciuto la responsabilità della 23enne per la soppressione del cadavere del primo figlio, trovato in forma ormai scheletrica nel settembre 2024, dopo le indagini condotte dalla Procura.

La condanna per il secondo figlio

La sentenza di primo grado aveva invece riconosciuto Chiara Petrolini responsabile della morte del secondo figlio, nato il 7 agosto 2024.

Per questo episodio la Corte aveva riconosciuto anche l’aggravante della premeditazione e quella del rapporto di discendenza.

Il corpo del bambino era stato sepolto nel giardino della casa di Traversetolo, come era avvenuto per il primo neonato.

Secondo la ricostruzione del processo, le due gravidanze erano rimaste nascoste e nessuno ne avrebbe saputo nulla.

I cadaveri sepolti in giardino

Come riporta Adnkronos, un altro punto dell’appello riguarderebbe la qualificazione giuridica del fatto relativo al corpo del secondo figlio.

La Corte d’Assise aveva riqualificato il reato da soppressione di cadavere a occultamento di cadavere, considerato meno grave.

La decisione sarebbe stata collegata anche al modo in cui il corpo era stato nascosto e poi riportato alla luce da uno dei cani presenti.

La Procura non condividerebbe questa ricostruzione.

Secondo i pm, il fatto che il cadavere sia stato ritrovato casualmente non inciderebbe sulla volontà attribuita all’imputata, che sarebbe stata quella di farlo sparire definitivamente.

Il processo proseguirà davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sui punti della sentenza contestati dalla Procura di Parma.

Perché Chiara Petrolini era stata assolta per il primo omicidio

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici avevano spiegato che non era possibile stabilire con certezza se il primo bambino fosse nato vivo.

La Corte aveva indicato che non c’era prova sufficiente del fatto che il piccolo avesse vissuto “quantomeno per un breve lasso di tempo” e che le condotte contestate all’imputata ne avessero causato la morte.

Secondo i giudici, questo non escludeva la volontà di Chiara Petrolini di determinare la morte del figlio, desunta dal comportamento tenuto durante la gravidanza e il parto.

Non era sufficiente per dichiararla responsabile dell’omicidio.