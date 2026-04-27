Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’appuntamento con l’acconto Imu 2026 per la seconda casa e per le successive è fissato al 16 giugno. Tra nuove aliquote, criteri uniformati e possibilità di sconti o esenzioni, non tutti saranno tenuti a pagare allo stesso modo. In alcuni casi, infatti, l’imposta può essere ridotta o addirittura azzerata, ma solo a precise condizioni e dietro presentazione della adeguata documentazione.

Acconto Imu 2026: come funziona

Il versamento dell’Imu di giugno corrisponde alla prima rata dell’imposta municipale unica e deve essere calcolato sulla base delle aliquote 2025, salvo che il Comune abbia già deliberato quelle aggiornate per il 2026. In alternativa, è possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno per togliersi il pensiero (la cosiddetta “rata unica Imu“).

Per chi paga l’acconto a giugno, il saldo finale dovrà poi essere versato entro il 16 dicembre 2026 con conguaglio sulle aliquote definitive.

L’obbligo riguarda principalmente:

proprietari di seconde case;

immobili classificati come abitazioni di lusso;

terreni agricoli e fabbricati diversi dall’abitazione principale.

Restano invece escluse dall’Imu le abitazioni principali non di lusso.

Attenzione: chi buca l’appuntamento con l’acconto Imu di giugno dovrà poi mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso.

Nuove aliquote Imu

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una revisione del sistema che introduce criteri più uniformi su scala nazionale. I Comuni devono ora determinare le aliquote scegliendo tra categorie standard definite dal Ministero dell’Economia.

Per le seconde case l’aliquota base è fissata all’8,6 per mille, ma:

i Comuni possono aumentarla fino al 10,6 per mille;

in alcuni casi specifici si può arrivare fino all’11,4 per mille.

In vista della scadenza del 16 giugno i contribuenti devono verificare le aliquote applicabili nel proprio Comune, controllare eventuali agevolazioni o esenzioni e raccogliere la documentazione necessaria, soprattutto in caso di richiesta di benefici. Il servizio di calcolo Imu è disponibile sul sito istituzionale del Comune di residenza.

Imu, sconti fino al 50% per le seconde case

Una delle novità più rilevanti riguarda le seconde case a disposizione, cioè non locate né concesse in comodato. I Comuni possono prevedere una riduzione dell’Imu fino al 50% per questi immobili, soprattutto quando vengono utilizzati solo per brevi periodi dell’anno, come nel caso delle case vacanza.

Per ottenere lo sconto, però, non basta una dichiarazione:

possono essere richieste prove concrete dell’utilizzo limitato, come i consumi delle utenze;

e il regolamento comunale deve prevedere esplicitamente questa agevolazione.

Quando si può non pagare l’Imu sulla seconda casa

In alcuni casi, anche una seconda casa può essere esente dall’Imu. È il caso in cui l’immobile venga considerato abitazione principale di fatto, cioè quando il contribuente dimostra che vi risiede stabilmente. Non è sufficiente la sola residenza anagrafica: serve dimostrare la dimora abituale attraverso elementi concreti, tra cui:

consumi regolari di luce, acqua e gas;

scelta del medico di base collegata all’indirizzo;

presenza stabile del nucleo familiare.

La giurisprudenza ha chiarito che i consumi delle utenze sono un indicatore importante, ma vanno valutati caso per caso e non possono da soli determinare la perdita del beneficio. E in presenza di esigenze lavorative o personali, anche coniugi residenti in abitazioni diverse possono ottenere entrambi l’esenzione, evitando che uno dei due immobili venga automaticamente considerato seconda casa.

Esenzione Imu e riduzione per immobili inagibili

Altre agevolazioni Imu riguardano gli immobili inagibili o danneggiati. Dal 2026 i Comuni possono applicare aliquote ridotte o esenzioni non solo in caso di calamità naturali, ma anche per:

crolli strutturali o problemi statici;

danni da incendio;

condizioni igienico-sanitarie gravi;

eventi atmosferici che rendono l’immobile inutilizzabile.

Anche in questo caso, il beneficio non è automatico: deve essere previsto dal Comune ed è necessaria una perizia tecnica o certificazione ufficiale.

Chi non paga l’Imu

Restano valide alcune esenzioni già note, ovvero abitazione principale non di lusso o immobili occupati abusivamente, purché il proprietario abbia presentato denuncia.

Pagamenti Imu più semplici

Tra le novità allo studio c’è anche una possibile semplificazione del sistema di pagamento Imu. In futuro, l’Imu potrebbe essere versata tramite una piattaforma digitale unica, con calcolo automatico degli importi e maggiore tracciabilità.