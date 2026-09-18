Imu e Tari, nuove regole: imposta sulla casa solo online e tassa sui rifiuti da aggiornare entro 90 giorni
Cosa prevedono le nuove regole su Imu e Tari previste dalla mini riforma sulla fiscalità locale: l'aggiornamento sulle modalità, scadenze e sanzioni
Non solo la sospensione del bollo auto, tra le novità sul Fisco anche la revisione delle regole riguardo Imu e Tari. I proprietari di immobili dovranno fare i conti con le nuove scadenze della tassazione locale, le nuove modalità di versamento e le variazioni sulle sanzioni, con percentuali fisse sull’importo non versato per omessa o infedele dichiarazioni, ma più basse.
Le novità sull’Imu
La mini riforma sulla fiscalità locale è stata introdotta dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in materia di tributi regionali e locali, entrato in vigore già dal 12 agosto.
Tra le principali novità introdotte dal provvedimento rientrano le procedure di trasmissione delle dichiarazioni dell’Imu, che dovranno essere inoltrate soltanto per via telematica.
Qualsiasi variazione sulle informazioni relative all’imposta dovrà essere comunicata attraverso un nuovo modello ministeriale, attraverso il quale dovranno essere inoltrate anche le richieste per le agevolazioni sull’imposta.
Una modalità più lineare e semplificata, ma che implica anche meno margini di errore per i proprietari degli immobili, oltre a spazi minori per i Comuni per le integrazioni sulle informazioni già indicate nel nuovo modello.
La riforma impatterà anche sulle rendite catastali, prevedendo in caso di controversie che i contribuenti continuino a pagare l’Imu stabilita, in attesa che il giudice decida sull’importo definitivo e che a quel punto si calcoli il conguaglio dovuto da parte dei proprietari o dal Comune.
Come spiega il Corriere della Sera, nel primo caso potrà essere chiesto il rimborso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza definitiva. Nel secondo, prendendo in considerazione lo stesso arco temporale, l’amministrazione locale potrà recuperare la maggiore rendita, applicando però soltanto gli interessi e non le sanzioni.
Le novità sulla Tari
Per quanto riguarda la Tari, il maggiore elemento di novità riguarderà invece le tempistiche, più stringenti per chi risiede in una nuova abitazione, cambia residenza o deve dichiarare variazioni, come il cambiamento del numero di componenti del nucleo familiare, riguardo la tassa sui rifiuti.
La denuncia, infatti, dovrà essere presentata prima che trascorrano 90 giorni e non più entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Le nuove regole sulle sanzioni
A partire dall’1 gennaio 2027 saranno applicate anche modifiche alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione su Imu, Tari, ma anche imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.
Le multe per le inosservanze delle norme di legge saranno del 100% del tributo non versato, e non dal 100 al 200% come previsto oggi, in caso di omissione, e del 40%, non più in una forbice dal 50 al 100%, in caso di dichiarazione infedele, ma in ogni caso non meno di 50 euro.