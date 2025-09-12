In 10 indagati per crollo colposo per la caduta della scritta Generali alla Torre Hadid a Milano, chi sono

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le indagini per il crollo dell’insegna Generali sulla torre Hadid di CityLife hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati della procura di Milano di 10 persone. Si indaga per “crollo colposo”. Tra loro progettisti, tecnici e rappresentanti delle società che si sono occupate dell’installazione e della manutenzione dell’insegna.

Sono 10 i nomi iscritti nel registro degli indagati per “crollo colposo” legato all’insegna Generali sulla torre Hadid di CityLife. I fatti risalgono allo scorso 30 giugno, quando l’insegna si è piegata su se stessa, dando il via alle indagini da parte delle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti.

Dall’acquisizione dei documenti sulle imprese che hanno lavorato alla realizzazione, installazione e manutenzione della struttura sono emersi i nomi ora sotto inchiesta.

Si tratta di figure tecniche, come progettisti, tecnici e rappresentanti delle società coinvolte. I prossimi passi prevedono accertamenti tecnici da parte dei consulenti scelti dalla procura di Milano.

Com’era fatta l’insegna

L’insegna di Generali era alta 15 metri, composta da un tamburo centrale agganciato a un prolungamento in cemento armato delle torri più piccole, sulla sommità del nucleo principale dell’edificio.

La struttura principale era pensata per trasferire i carichi verticali ai punti di appoggio in cemento armato. A questa si aggiungeva la struttura di sostegno dei pannelli e delle lettere, formata da montanti e traversi orizzontali, che fungevano anche da supporto per le passerelle di manutenzione.

Quando l’insegna è crollata si è avvertito un forte rumore, ma fortunatamente la torre, progettata per resistere a forti sollecitazioni, non ha subito danni strutturali. Restavano però rischi legati all’eventuale caduta di pezzi dall’alto.

I motivi della caduta

Le cause della caduta dell’insegna non sono ancora del tutto chiare. Posta a un’altezza considerevole, la struttura è stata sottoposta a forti sollecitazioni del vento, vortici, fenomeni elastici e oscillazioni di varia natura.

Va inoltre ricordato che il fatto è avvenuto in una delle estati più calde, durante una giornata da bollino rosso per Milano. Non c’erano raffiche di vento, ma le variazioni termiche potrebbero aver influito provocando deformazioni nelle strutture.

Queste criticità dovrebbero essere monitorate con la manutenzione: da qui parte l’indagine. Come è stata progettata l’insegna? Quando è stata fatta l’ultima manutenzione e perché non sono emerse criticità? Gli inquirenti ipotizzano un errore umano, ma non escludono che l’evento sia legato al margine di rischio calcolato, ma difficile da evitare del tutto.