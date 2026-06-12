In 2 sul monopattino travolto a Milano in zona Bicocca, morto Eros Gagliardi: feriti l'amico e la conducente

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 18 anni, Eros Gagliardi, che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all’ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte in viale dell’Innovazione, a Milano, in zona Bicocca. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Milano, scontro tra auto e monopattino in zona Bicocca: morto Eros Gagliardi

Lo scontro tra il monopattino e l’auto, come riporta Il Corriere della Sera, è stato violento. Il ragazzo di 18 anni che ha perso la vita è stato ricoverato all’ospedale Niguarda. Ogni tentativo dei medici di salvarlo è risultato vano. Troppo gravi le sue condizioni.

L’incidente mortale è avvenuto circa venti minuti dopo la mezzanotte, in viale dell’Innovazione, vicino agli edifici dell’Università Bicocca, un’area che di recente è diventata una delle zone della movida, luogo di ritrovo dei giovani.

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I sopravvissuti, ossia la conducente della vettura e il guidatore del monopattino, sono stati trasportati al Niguarda e al San Gerardo di Monza. Entrambi sarebbero stati feriti, ma non in modo grave.

La ragazza alla guida dell’auto negativa ai test su droga e alcol

Gli investigatori della polizia locale sono ora al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro tra il veicolo guidato da una 21enne e il monopattino su cui viaggiavano i due ragazzi.

Come da prassi sono stati eseguiti i test su droga e alcol per la guidatrice della macchina, risultata negativa.

La prima ricostruzione della dinamica dell’incidente

Secondo una prima ipotesi è plausibile che l’auto abbia impattato il monopattino ad un incrocio. Alla base dell’incidente, come riferisce l’AdnKronos, sembrerebbe esserci una mancata precedenza da parte del monopattino.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il mezzo a due ruote, proveniente da viale Pirelli, mentre percorreva via Caldirola in direzione di piazzale Egeo, sarebbe arrivato all’incrocio con viale dell’Innovazione e avrebbe proseguito senza rispettare la segnaletica.

La 21enne al volante dell’auto, una Kia Picanto proveniente da via Beccaro, avrebbe visto sbucare il monopattino all’ultimo e non avrebbe potuto evitarlo.

Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro dei mezzi. Sul posto, hanno spiegato gli investigatori, non sono stati rinvenuti caschi eventualmente indossati dai due ragazzi.

Chi era Eros Gagliardi

In un’intervista di qualche anno fa al settimanale Sprint & Sport, Eros Gagliardi aveva raccontato di essere tornato a giocare a calcio dopo oltre un anno in cui era stato fermo a causa di una miocardite diagnosticata dopo aver contratto il Covid.

Aveva definito la notizia datagli dai medici “una pugnalata al cuore” perché “pensavo che tutti i miei sogni sarebbero svaniti e che non potessi più giocare a calcio”.

Riavuta l’idoneità, era tornato a giocare nell’under 16 dell’Idrostar di Cesano Boscone: “Devo ringraziare i miei genitori che mi sono sempre stati vicini, specialmente mio padre che mi ha sempre incoraggiato, e non meno importante sono state la mia voglia e la mia passione di giocare a calcio”.

Eros Gagliardi avrebbe compiuto 19 anni ad agosto.