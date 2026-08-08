In arrivo ad agosto gli stipendi arretrati per gli insegnanti: ecco il calendario dei pagamenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’emissione speciale di NoiPA programmata per il mese di agosto garantirà l’accredito degli arretrati contrattuali a oltre un milione di insegnanti e del personale ATA. Sebbene l’iniezione economica offra un temporaneo beneficio economico, l’erogazione riporta d’attualità il divario strutturale tra gli stipendi dei docenti italiani e le medie retributive registrate negli altri Paesi europei.

Il calendario NoiPA per gli stipendi arretrati

NoiPA (la piattaforma realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione del personale della PA) ha definito ufficialmente il calendario per la liquidazione delle somme legate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, ponendo fine all’attesa del personale scolastico.

L’appuntamento centrale è programmato per martedì 11 agosto con un’emissione speciale riservata ai dipendenti di ruolo e con contratto annuale, i cui accrediti sui conti correnti arriveranno tra il 21 e il 27 del mese.

123RF

Parallelamente, per i lavoratori con supplenza breve o saltuaria sono state fissate due distinte lavorazioni d’urgenza il 10 e il 18 agosto, con i primi pagamenti erogati a partire dal 20 agosto. Lo stipendio mensile ordinario, già integrato dai nuovi aumenti strutturali, verrà invece erogato anticipatamente venerdì 21 agosto.

Gli importi in busta paga per gli insegnanti

Le somme corrisposte attraverso questa doppia ricarica coprono diciannove mensilità arretrate, maturate tra il primo gennaio 2025 e il 31 luglio 2026, già decurtate dell’Indennità di Vacanza Contrattuale percepita da aprile 2025.

Nel comparto scuola, le cifre medie si attestano attorno agli 855 euro lordi per il personale docente, traducendosi in un netto reale calcolato tra i 550 e i 620 euro in base alla fascia stipendiale e alle addizionali locali.

Per i collaboratori e gli assistenti ATA l’importo lordo medio si ferma a 633 euro, pari a circa 410-470 euro netti in busta paga. Somme superiori sono destinate agli altri settori della ricerca e dell’alta formazione, con vertici lordi fino a 1.253 euro.

Il confronto sugli stipendi con il resto d’Europa

L’accredito straordinario non può non evidenziare le criticità retributive del settore, con i docenti italiani che rimangono stabilmente nella fascia bassa delle classifiche continentali.

I dati ufficiali della rete Eurydice confermano infatti che un insegnante all’inizio della propria attività in Italia guadagna circa 26.000 euro lordi all’anno, meno della metà rispetto ai 55.000 euro riconosciuti in Lussemburgo e ben al di sotto dei 47.000 euro percepiti in Svizzera o dei 39.000 euro della Danimarca.

La forbice retributiva tende ad allargarsi ulteriormente a fine carriera, quando uno stipendio massimo nel nostro Paese non supera i 37.000 euro lordi annui, a fronte di livelli decisamente superiori registrati in Francia, Germania e Spagna, pur a parità di ore di insegnamento frontale in aula.