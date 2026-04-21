In arrivo iOS 27 ma non per tutti gli iPhone, quali modelli Apple non saranno compatibili con l'aggiornamento

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Conto alla rovescia per il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple. Tra i fedelissimi della “mela morsicata” sale l’attesa per il rilascio dell’iOS27, che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare per i suoi dispositivi dopo l’estate 2026. La nuova versione di iOS non sarà però compatibile con tutti gli iPhone e dovrebbe portare all’addio di alcuni modelli.

L’arrivo del nuovo sistema operativo Apple

L’annuncio di iOS 27 è atteso per la WWDC 2026, la conferenza annuale di Apple in programma dall’8 al 12 giugno, ma l’ultima versione del sistema operativo dovrebbe approdare nei dispositivi in autunno.

L’aggiornamento porterà alla fine del funzionamento di diverse app negli smartphone più vecchi e spingerà ad acquistare un nuovo iPhone i possessori di alcuni modelli che, stando alle anticipazioni circolate su quanto sarà annunciato al Worldwide Developers Conference, diventeranno ufficialmente obsoleti.

ANSA

Gli iPhone non compatibili

Secondo le indiscrezioni, il taglio dovrebbe riguardare questi modelli:

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max,

iPhone SE di seconda generazione.

Si tratterebbe del secondo aggiornamento di fila, dopo l’iOS 26, destinato a mandare in soffitta una generazione di iPhone, come già successo per gli Xs, Xs Max e Xr.

Un cambio della guardia sempre più necessario a causa soprattutto dell’arrivo dell’intelligenza artificiale, che rende obsoleti i telefonini che hanno soltanto 4 GB di RAM.

Gli iPhone supportati da iOS27

I “melafonini” più vecchi supportati dall’iOS 27 diventerebbero dunque gli iPhone 12, arrivati sul mercato nell’autunno del 2020, e, per la fascia economica, gli SE di terza generazione, usciti alla fine dell’inverno 2022.

Nonostante anche l’iPhone SE Gen 2 sia del 2020, la seconda generazione di questo modello ha lo stesso chip degli iPhone 11 dell’autunno del 2019, l’Apple A13 Bionic, e rimarrebbe dunque scoperta dal nuovo sistema operativo.

Per conoscere ufficialmente quali saranno gli iPhone ormai obsoleti sarà necessario attendere comunque la lista completa degli smartphone compatibili con iOS 27, che arriverà soltanto dopo il rilascio.