Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti e violazione della misura cautelare a Bolzano, nella zona Oltrisarco. Una donna è stata soccorsa dopo essere stata aggredita dal compagno, già destinatario di un divieto di avvicinamento. L’uomo, un italiano di 53 anni con numerosi precedenti, è stato fermato e condotto in carcere.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella giornata di ieri, quando presso la Sala Operativa della Questura di Bolzano è arrivata una segnalazione relativa a una donna in difficoltà. La donna si trovava all’interno di un’autovettura parcheggiata in strada, nella zona Oltrisarco.

L’arrivo delle volanti e la scoperta della violenza

Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute tempestivamente sul luogo indicato. Gli agenti hanno trovato, all’interno della vettura, un uomo e una donna. Quest’ultima si presentava in evidente stato di agitazione, in lacrime e con diverse tumefazioni al volto e alle gambe, segni inequivocabili di una recente aggressione.

Il racconto della vittima e i precedenti episodi

La donna, dopo essere stata soccorsa dagli agenti, ha raccontato che era stato proprio l’uomo presente con lei a picchiarla, come già accaduto il giorno precedente. In quell’occasione, la vittima era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Maurizio, dove le erano state diagnosticate contusioni guaribili in 10 giorni. Il racconto ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti ripetuti nel tempo.

L’identità dell’aggressore e i suoi precedenti

Dopo aver affidato la donna alle cure dei sanitari, gli agenti della squadra Volante hanno accompagnato in Questura il compagno violento. Si tratta di un cittadino italiano di 53 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della compagna. L’uomo vanta numerosi precedenti penali e di polizia per reati quali ricettazione, diffamazione, possesso ingiustificato di armi, rissa, rapina aggravata, furto in abitazione, lesioni personali stradali, appropriazione indebita, minaccia e reati inerenti agli stupefacenti. Solo lo scorso aprile era stato arrestato per rapina ai danni della stessa donna.

L’arresto e le accuse

Al termine delle procedure di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e per maltrattamenti. Successivamente, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un caso che riaccende l’attenzione sulla violenza di genere

Questo episodio, avvenuto a Bolzano, riporta all’attenzione pubblica il tema della violenza domestica e delle difficoltà che spesso incontrano le vittime nel liberarsi da situazioni di pericolo, anche quando sono già state adottate misure cautelari a loro tutela. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la donna e di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per numerosi reati.

IPA