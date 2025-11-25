Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 40.000 euro in gioielli recuperati a Frosinone, dove due uomini sono stati fermati e arrestati per truffa ai danni di un’anziana residente in provincia di Siena, dopo essere stati intercettati sull’autostrada dalla Polizia Stradale di Cassino. L’episodio si è verificato a seguito di una segnalazione della sala operativa, che ha permesso agli agenti di individuare il veicolo sospetto e recuperare la refurtiva.

L’intervento della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto coinvolti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, impegnati nella vigilanza dell’autostrada caratterizzata da un intenso traffico veicolare.

Gli agenti, allertati dalla sala operativa, sono stati incaricati di ricercare un veicolo sospetto i cui occupanti erano ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana nella provincia di Siena. Nonostante le poche informazioni a disposizione, i poliziotti hanno individuato un’auto compatibile con quella segnalata e hanno deciso di procedere al controllo.

Il controllo e la scoperta dei gioielli

Durante la perquisizione, i due uomini a bordo hanno fornito versioni vaghe e contrastanti circa la loro presenza nella provincia di Frosinone. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondamentale: nascosti negli slip di uno dei fermati sono stati rinvenuti numerosi gioielli e monili in oro, per un valore stimato di circa 40.000 euro.

Le indagini e la collaborazione con i Carabinieri

Avviata un’articolata attività d’indagine, la Polizia di Stato ha collaborato con il personale della stazione Carabinieri di Sinalunga. È stato così accertato che una signora di 88 anni stava formalizzando una denuncia per truffa subita nella tarda mattinata. La donna era stata contattata e informata di una presunta difficoltà del figlio, per la cui risoluzione era richiesto un pagamento. Ingannata dalla richiesta, l’anziana ha consegnato tutto l’oro a sua disposizione ai due malviventi.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Il G.i.p. del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto dei due uomini e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora per entrambi.

